Einwohnerrat Emmer Grüne behalten parteilose Monica Beckmann in ihrer Fraktion Die wegen eines umstrittenen Zitats des Schweizer GLP-Präsidenten aus ihrer Partei ausgetretene Emmer Einwohnerrätin muss die Fraktion nicht wechseln. Letztere erhält aber einen neuen Namen.

Monica Beckmann. Bild: PD

(hor) Die Emmer Einwohnerrätin Monica Beckmann, die im Juli aus der Grünliberalen Partei ausgetreten ist, wird auch als Parteilose weiterhin mit den Grünen in derselben Fraktion politisieren. Dies teilten die Grünen Emmen am Samstag mit. Den Entscheid habe die Fraktion an ihrer Sitzung vom vergangenen Dienstag beschlossen. «Die Fraktionsmitglieder bekräftigten klar und einstimmig die Meinung, dass die Fraktionsgemeinschaft und die gute Zusammenarbeit unverändert weitergeführt werden sollen. Dies auch nach dem Motto ‹Menschen statt Labels›!», schreiben die Grünen. Einzig der Name der Fraktion ändert: Künftig heisst sie «Grüne Plus» und nicht mehr Grüne/GLP.

Beckmann hat ihre Partei vor zwei Monaten verlassen nach einer Äusserung des Schweizer GLP-Präsidenten Jürg Grossen. Dieser hatte in der «SonntagsZeitung» gesagt, «Pfleger, Betreuerinnen in Heimen, das Personal in Kitas und so weiter könnten zum Beispiel Sticker tragen, die zeigen, ob sie geimpft sind oder nicht». Für Beckmann, die betont, keine Impfgegnerin zu sein, war «mit diesem ernsthaften Vorschlag einer optischen Kennzeichnung definitiv eine Linie überschritten worden», wie sie damals sagte. Mit ihrem Austritt hat die GLP ihren einzigen Sitz im Emmer Einwohnerrat verloren.