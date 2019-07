Emmer SVP-Wachstumsinitiative: Die Zahl wird zum Zankapfel Wachstum beschränken ja, aber nicht mit einer Zahl – der Gegenvorschlag des Emmer Gemeinderats zur SVP-Initiative findet bei allen anderen Parteien Gehör. Trotzdem schliessen sie «verbindlichere Zusagen» im geplanten Reglement nicht aus. Roman Hodel

Die Verdichtung wird in Emmen derzeit vorangetrieben – wie hier an der Gerliswilstrasse beim Tramhüsli. (Bild: Pius Amrein, 17. Juli 2019)

«Weder zielführend» noch «wirklich praktikabel» – der Gemeinderat lehnt die SVP-Initiative ab, wonach Emmen nur noch um 0,7 Prozent der aktuellen Bevölkerungszahl pro Jahr wachsen darf. Er setzt dafür auf ein Reglement zur Lenkung des Wachstums. Das hingegen wird die SVP nicht hinnehmen – sie besteht auf einer Zahl, bietet Hand für 1 Prozent und hofft auf Support im Einwohnerrat (wir berichteten). Das dürfte aber zumindest punkto Zahl schwierig werden. «Eine solche zu definieren, ist heuchlerisch», sagt Grüne-Fraktionschef Andreas Kappeler. «Wie soll man das technisch umsetzen? Etwa am Tag X alle Baubewilligungsverfahren stoppen? Dies widerspricht meinem Rechtsverständnis.»



Der Gegenvorschlag des Gemeinderats zieht gemäss Kappeler in die richtige Richtung: «Bis zur Revision der Ortsplanung keine Neueinzonungen mehr, das ist doch begrüssenswert.» Seine Partei propagiere seit Jahren, weniger Land einzuzonen, um Grünflächen zu erhalten und die Siedlungsfläche nicht zu vergrössern. «Doch leider sehen das die Bürgerlichen oft anders.» Insofern verhält sich die SVP laut Kappeler inkonsequent:

«Einerseits will sie das Wachstum beschränken, andererseits sagt sie Ja zur Neuschwand-Überbauung und damit zu mehr Bewohnern.»

Genau das Gleiche mit dem Neuschwand kritisiert auch SP-Fraktionschefin Barbara Fas. Sie sagt, die SP könne das Anliegen der Initiative zwar nachvollziehen, «aber es ist nicht durchdacht und schadet der Gemeinde mehr, als dass es nützt.» Denn es sei ja nicht so, dass der Einwohnerrat bislang beim Thema Wachstum nichts zu sagen gehabt hätte. «Egal ob Zonenplanung oder Bebauungspläne – wir Parlamentarier haben es stets in der Hand, das Wachstum zu lenken.» Sie erinnert an die Villenzone, die einst auf dem Wolfisbühl geplant war, und die schliesslich versenkt wurde.

Den Gegenvorschlag des Gemeinderats hält Fas für einen gangbaren Weg, auch wenn manches sehr offen formuliert sei: «Die Befürchtungen der Bevölkerung bezüglich Wachstum sind darin bereits berücksichtigt.» Dennoch schliesst sie nicht aus, dass ihre Partei bei der Behandlung des entsprechenden Berichts und Antrags im Parlament da und dort auf «verbindlichere Zusagen» im Reglement pochen wird. Für eine konkrete Zahl werde man jedoch kaum Hand bieten. Ebenfalls kritisch beurteilt FDP-Präsident Martin Birrer die Forderung, eine Zahl festzulegen. Mit einem Schmunzeln sagt er:

«Dann müssten wir wohl in Emmen bald eine Ein-Kind-Politik wie in China einführen.»

Birrer betont, dass dies seine persönliche Meinung sei. Grundsätzlich greife die SVP ein Thema auf, dass den Leuten unter den Nägeln brenne. Und ja, Emmen habe ein Strukturproblem – je mehr Einwohner desto mehr Infrastruktur. «Nur habe ich Mühe mit solchen Regulierungen», so Birrer. Die Weichen fürs Wachstum könne man heute schon stellen etwa beim Siedlungsleitbild, bei den Bebauungsplänen oder bei der laufenden Ortsplanungsrevision. «Doch bisher ist keine bürgerliche Partei auf die Bremsen getreten», sagt Birrer.



CVP-Einwohnerrat Tobias Käch erinnert daran, dass seine Partei bei allen grösseren Bauvorhaben stets auf qualitative Vorschriften gepocht hatte: «Nur sind wir fast immer an der SVP-/FDP-Mehrheit gescheitert.» Auch aus seiner Sicht ist die vorliegende Initiative nicht umsetzbar. «Deshalb unterstützen wir den Gegenvorschlag des Gemeinderats.» Dazu gehöre auch, keine Zahl festzusetzen. Er sagt: «Wie weit die CVP den Initianten entgegen kommt, wird sich in den Verhandlungen zeigen.»