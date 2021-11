En Guete! Was ist bei Cordon bleu am Wichtigsten? Umfrage zeigt extrem deutliches Resultat Panade. Käse-Schinken-Füllung. Fleisch. Oder einfach der Geschmack an sich – was ist das absolut Zentrale eines jeden Cordon bleus? Dank 329 Liebhaberinnen und Liebhabern des inoffiziellen Schweizer Nationalgerichtes wissen wir das nun.

Cordon bleu gibt es in verschiedensten Ausprägungen. Dennoch herrscht eine klare Meinung vor, was besonders wichtig ist – es sind die inneren Werte. Bilder LZ

Ein Cordon bleu, jedenfalls nach klassischer Machart, besteht aus: Schweine- oder Kalbsfleisch, Käse, Schinken, Panade. Kürzlich berichteten wir über eine Auswahl von Beizen, welche Journalistinnen und Journalisten der Luzerner Zeitung besonders gerne aufsuchen, wenn sie Lust auf Cordon bleu haben. In diesem Zusammenhang wollten wir von den Leserinnen und Lesern wissen, was sie denn bei einem Cordon bleu am Wichtigsten finden. Als Antwortmöglichkeiten gabs folgende Auswahl: Panade, Füllung, Fleisch, Geschmack, anderes.

An der Umfrage wurde bis Freitagmorgen 329 Mal teilgenommen. Und das Resultat ist klar: Bis zu diesem Zeitpunkt fand eine grosse Mehrheit, die Füllung, also Käse und Fleisch, seien das Wichtigste bei einem Cordon bleu. 41 Prozent entschieden sich für diese Antwort. Auf Platz zwei folgt der Geschmack des Gerichtes mit 24 Prozent, dann das Fleisch (22 Prozent).

Panade hat wenig Fans

Überraschend weit hinten in der Umfrage landet die Panade, die nur von 11 Prozent aller Teilnehmenden als das Wichtigste eines jeden Cordon bleus identifiziert worden ist. Dabei ist doch die Panade wesentlich für den Knusper-Faktor beim Cordon-bleu-Genuss und ausserdem absolut zentral für die Optik des guten Stücks, bekanntlich isst das Auge ja mit. Aber damit sind wir bereits wieder im subjektiven Bereich.

Klären wir eine weitere wichtige Cordon-bleu-Frage lieber wieder objektiv, abermals mit einer Umfrage. Es geht diesmal um ein Thema mit Sprengkraft, das Cordon-bleu-Fans in zwei Lager trennen kann: In Cordon-bleu-Puristen und in Cordon-bleu-Avantgardisten. Sie werden sich über folgende Frage nie einigen können: Soll ein Cordon bleu klassisch zubereitet werden oder auch in Varianten auf den Tisch kommen, etwa mit Saucen serviert oder mit Pilz-Ananas-Trüffel-oder Sonstwas-Füllung? Stimmen Sie darüber ab: