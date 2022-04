Energie Die Heizkosten steigen weiter – besonders in der Stadt Luzern Wegen der grossen Zahl an fossilen Heizungen ist die Stadt Luzern von den steigenden Energiepreisen besonders betroffen. Nun fordert die SP-Fraktion Unterstützung für Einkommensschwache.

«Noch nie waren die Gaspreise so hoch wie jetzt», heisst es von Energie Wasser Luzern (EWL) zum erneuten Mal: Bereits vergangenes Jahr erreichten die Erdgaspreise ein Rekordhoch, da Angebot und Nachfrage weit auseinandergingen – etwa wegen der Coronakrise oder der Spannungen rund um die Gaspipeline Nord Stream 2. Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine herrscht erst recht Verunsicherung auf dem Gasbeschaffungsmarkt.

Die Endverbrauchenden bekommen das zu spüren: EWL erhöht die Gaspreise per 1. Juli um 2,2 bis 2,5 Rappen pro Kilowattstunde. Dies, nachdem es bereits im Dezember sowie Anfang Jahr einen Kostensprung gab. Nicht besser sieht es beim Heizöl aus: Seit 2020 haben sich diese Preise verdoppelt.

Das bedeutet die Preiserhöhung für die Stadt Luzern Gemäss dem Energiespiegel der Dienststelle Umwelt und Energie werden fast 90 Prozent der Heizungen in der Stadt Luzern mit fossilen Energien betrieben – über 50 Prozent mit Gas. Damit ist die Stadt an der Spitze im Kanton Luzern, in Sursee etwa machen Gasheizungen nur zwei Prozent aus. Was das für die gasverbrauchende Bevölkerung konkret bedeutet, rechnet EWL in einem Beispiel vor: Eine Familie mit Einfamilienhaus und einem jährlichen Verbrauch von 20'000 Kilowattstunden muss ab Juli monatlich knapp 40 Franken mehr an Gaskosten aufwenden.

SP will Energiezulage für Einkommensschwache

Um die Endverbrauchenden vor den steigenden Kosten zu schützen, reagiert nun die Stadtluzerner Politik: Mittels Postulat fordert die SP-Fraktion den Stadtrat auf, Massnahmen zu prüfen, um den Kostensprung abzufedern. Einkommensschwache Menschen sollen anteilsmässig bei ihren Heiz- und Nebenkosten unterstützt werden.

In der Stadt Luzern wird zu 90 Prozent mit fossilen Energieträgern geheizt – die steigenden Rohstoffpreise bekommen viele zu spüren. Dominik Wunderli (Luzern, 25. Januar 2022)

Der Mieterinnen- und Mieterverband schlägt als Massnahme eine Energiezulage von 200 bis 400 Franken pro Person über die kantonalen Prämienverbilligungen vor. Auch eine Entschädigung für Geschäftstreibende sei denkbar, wenn die Geschäftsmiete von steigenden Energiepreisen betroffen sei. Auch auf nationaler Ebene werden Hilfsmassnahmen für Haushalte geprüft, wie Bundesrätin Simonetta Sommaruga gegenüber der «Sonntags-Zeitung» sagte.

Keine Senkung des Preisniveaus in Sicht

Die Schweizer Gaswirtschaft und somit auch EWL bezieht den Rohstoff primär auf den Märkten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien. Auf die jeweiligen Vorlieferanten haben sie keinen Einfluss. Fakt ist aber, dass die Schweiz 2020 zu 47 Prozent russisches Gas importierte.

«Ein Lieferstopp von Russland oder ein Gas-Embargo der EU sind nicht ausgeschlossen»,

schreibt EWL-Sprecherin Deborah Burri auf Anfrage. Aktuell gebe es aber keine Lieferverknappung von Russland und alle Lieferverträge werden eingehalten. Dennoch: Um einer allfälligen Verknappung vorzubeugen, wurden seitens Bund und Branche bereits Massnahmen getroffen. So kann sich die Gasbranche etwa ohne kartellrechtliche Konsequenzen absprechen, um so die Versorgung sicherzustellen.

Zu den steigenden Preisen trägt ein weiterer Faktor bei: Die Gasspeicherstände in Europa seien aufgrund des kalten Winters sehr tief, so Burri. Diese müssen gefüllt werden, damit sie bis zum kommenden Winter wieder bereitstehen. Sie fügt an:

«Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Preise noch über einen längeren Zeitraum auf dem aktuell sehr hohen Niveau bewegen werden.»

Da EWL eine vorausschauende Beschaffungsstrategie verfolge, müsse das Unternehmen nur einen Teil des Gases kurzfristig auf dem Markt beziehen; bereits in den letzten Monaten habe es einen Teil des Gesamtbedarfs 2022 zu fixen Preisen bestellt.

«Konkret hat EWL den Gasbedarf bis und mit Herbst des laufenden Jahres gut abgedeckt»,

so Burri. Durch die tranchenweise Bestellung bleibe der Anteil an kurzfristigen Beschaffungen relativ stabil, sei jedoch auch abhängig von den Temperaturen.

Auch die Strompreise werden wohl erhöht

Die steigenden Gaspreise haben indirekt auch Folgen für die Strompreise. Denn in vielen europäischen Ländern wird Strom in Gaskraftwerken produziert. Dieser Strom wird jetzt logischerweise teurer - womit das Preisniveau im gesamten Strommarkt steigt. Das bedeutet: Elektrizität - ob mit Gas produziert oder nicht - wird allgemein teurer gehandelt. In dieser Situation sind diejenigen Energieversorger im Vorteil, die viel Strom in eigenen Kraftwerken produzieren und weniger abhängig vom Strommarkt sind. Bei den CKW etwa stammt deutlich über die Hälfte des Stroms aus eigenen Kraftwerken, bei EWL sind es 37 Prozent. Dennoch zeigt die Preistendenz auch bei den CKW nach oben, wie deren Sprecher Marcel Schmid sagt: «Gemäss Swissgrid steigen die Kosten für das Höchstspannungsnetz. Das wird Auswirkungen auf die Netzentgelte von CKW haben.» Für 2023 sei von steigenden Energie- und Netzkosten auszugehen.

Zurück zum Öl und Gas: Die Stadtluzerner Klimastrategie sieht vor, dass ein Grossteil der fossilen Heizungen in den nächsten 20 Jahren durch erneuerbare Energiearten ersetzt werden. Bis spätestens 2045 will auch der städtische Energieversorger EWL vom Erdgas wegkommen: «Die Abkehr von importierten, nicht nachhaltigen Energieträgern ist zentral», betont EWL.