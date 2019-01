Wärmeverbund in Emmenbrücke will Energie durch Kleine Emme und Industrie-Abwärme gewinnen

In Emmenbrücke sollen die Neubauten in der Viscosistadt und am Seetalplatz möglichst ökologisch mit Wärme versorgt werden. Die Wärmeverbund Seetalplatz AG will 25 Millionen Franken investieren, damit ab 2020 die Grundwasserströme der Kleinen Emme und die Abwärme der Industrie genutzt werden können.