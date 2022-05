Energiewende Baustart für eine neue Seeenergieleitung im Zentrum Luzerns Künftig soll auch die Neustadt mit See-Energie aus dem Vierwaldstättersee versorgt werden. Mitte Mai beginnen die Bauarbeiten.

Energie Wasser Luzern (EWL) beginnt Mitte Mai mit den Bauarbeiten für eine neue Seeenergieleitung in der Frankenstrasse in Luzern. Die Arbeiten dauern bis zirka Mai 2023. Dies ist Teil der «Strategie erneuerbare Wärme», mit der EWL Seeenergie im Zentrum von Luzern fördern will. Mit Seewasser aus dem Vierwaldstättersee werden Gebäude ökologisch gekühlt und gewärmt, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Blick in die See-Energie-Zentrale Inseliquai in Luzern. Bild: PD

Der Leitungsbau mitten in der Stadt wird in Tag- und Nachtarbeit erstellt. Damit der Verkehrsbetrieb auf den Hauptverkehrsachsen auch während der Bauzeit sichergestellt ist, erfolgen die Arbeiten dort jeweils bei Nacht. In den Quartierstrassen finden die Arbeiten mehrheitlich bei Tag statt. EWL realisiert den Leitungsbau in Kleinstetappen, um längere Baustellen an einem Ort zu verhindern und die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Der Zugang und die Zufahrt zu privatem Grundeigentum sowie zu Geschäften, Restaurants und Hotels ist immer möglich.

Etappenplan zur Netzerweiterung See-Energie in Richtung Kleinstadt ab Mai 2022. Bild: PD

Wo die Quartierzentralen stehen werden, die die Anschlüsse der Liegenschaften an das Seeenergienetz ermöglichen, ist noch nicht klar. «Mit dem laufenden Ausbau des Netzes will EWL lokale Ressourcen nachhaltig und bewusst nutzen und aktiv zur Energiewende in der Stadt Luzern beitragen», wird Patrik Rust, Vorsitzender der Geschäftsleitung von EWL, zitiert. Erste Gebäude um den Bahnhof erhalten bereits Energie aus dem See. Derzeit wird auch das Tribschenquartier mit Seeenergie erschlossen. Im Endausbau können im Zentrum von Luzern bis zu 3700 Haushalte mit Seeenergie versorgt werden. Damit können bis zu 5500 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. (cn)