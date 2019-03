Entlebuch erhält einen neuen Marktplatz Der Dorfkern im Entlebuch kann für 40-Millionen Franken umgestaltet werden. Die Stimmbürger gaben grünes Licht für das «Jahrhundertprojekt». Urs-Ueli Schorno

So soll sich der Dorfplatz Entlebuch ab 2022 präsentieren. Visualisierung: PD

Die Stimmbürger sagen Ja zum Bebauungsplan für den Marktplatz: 64.6 Prozent der Bevölkerung sprachen sich für das Grossprojekt aus. Zum Sonderkredit über 1,28 Millionen Franken für die öffentlichen Parkplätze fiel die Zustimmung mit 64.72 Prozent Ja-Stimmen ebenfalls deutlich aus. Die Stimmbeteiligung betrug 67.08 Prozent.

Gemeindepräsidentin Vreni Schmidlin (FDP) rechnet damit, dass ab dem Frühling 2020 die Bagger auffahren können. Es wird mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren gerechnet.

Megaprojekt für das Entlebuch

In Entlebuch soll für 30 bis 40 Millionen Franken ein neues Dorfzentrum entstehen. 50 Wohnungen, ein Parkhaus, eine Coop-Filiale, Geschäftsräume und ein Treffpunkt mit Café, Sitzbänken und einem Brunnen sind die Eckpfeiler des Megaprojekts, das auf Höhe des Markplatzes nördlich und südlich der Glaubenbergstrasse geplant ist.

Investoren sind die Anliker Holding AG mit Sitz in Emmenbrücke und die einheimischen Müller & Stalder Immobilien. «Das Projekt bringt uns in die Zukunft. Alle Generationen in Entlebuch gewinnen», ist Gemeindepräsidentin Vreni Schmidlin-Brun überzeugt.