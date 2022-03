Entlebuch Gemeinde will Schulraum erweitern – neues Preismodell für E-Auto

Am 3. April stimmt die Entlebucher Stimmbevölkerung an der Urne über einen Sonderkredit für die Schulraumerweiterung Bodenmatt ab. Der Sonderkredit in der Höhe von über 1,8 Millionen Franken umfasst vier Teilprojekte. So sollen im Oberstufenschulhaus das Informatikzimmer in einen Hauswirtschaftsraum umgebaut und das Büro der Sozialarbeit als Sitzungszimmer umgenutzt werden. Im Aula-Gebäude Bodenmatt sollen zwei Kindergärten anstelle der Hauswirtschaft eingebaut werden und im Gemeindehaus sind Räume für Tagesstrukturen, Spielgruppen, Schulsozialarbeit und Schulleitung geplant. Am 14. März gibt es eine Orientierungsversammlung.

Für die Miete des Elektroautos der Firma Sponti-Car gilt ab sofort ein neues Preismodell. Wie die Gemeinde mitteilt, sind in den Mietpreisen nun jeweils sämtliche gefahrene Kilometer inkludiert. Der Stundenansatz liegt für eine bis sechs Stunden bei 5 Franken, für sieben bis zwölf Stunden bei 4 Franken, für 13 bis zu 18 Stunden bei 3 Franken und für 19 bis 24 Stunden bei 2 Franken.