Entlebuch Lastwagen kommt von schmaler Strasse ab und kippt zur Seite – Chauffeur verletzt Im Gebiet Dieplischwand in Entlebuch hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Für die Bergung des schweren Transports musste eine Spezialfirma aufgeboten werden.

Der Unfallplatz im Gebiet Dieplischwand bei Entlebuch. Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr ist ein Lastwagen auf der Strecke von Habschwanden in Richtung Bramboden im Entlebuch verunfallt. Zum Unfall kam es laut Polizeiangaben so: Nach einem Bremsmanöver und einer Lenkkorrektur im Gebiet Dieplischwand fuhr der Lastwagen zunächst gegen das linke Strassenbord. Anschliessend kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Der Chauffeur konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, obwohl er beim Unfall verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

Für die Bergung des Fahrzeuges wurde eine Spezialfirma aufgeboten. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Entlebuch örtlich umgeleitet. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.