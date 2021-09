Entlebuch Neues Gesundheitszentrum stellt die Versorgung sicher – fast 400 Genossenschafter beteiligen sich In Entlebuch gibt es ab sofort eine neue Gesundheitspraxis. Eine Genossenschaft hat dafür die Rahmenbedingungen geschaffen. Mit von der Partie ist auch der ehemalige Hausarzt.

Dass es in ländlichen Regionen immer schwieriger wird, Hausärzte zu finden, ist längst bekannt. Abhilfe können hier Gemeinschaftspraxen schaffen: weniger Investitionen, frei wählbares Pensum, aufgeteilte Administration und gegenseitige Unterstützung. Auch in Entlebuch wurde Anfang September ein neues Gesundheitszentrum eröffnet. Am Samstag findet ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung statt.

In diesem Neubau befindet sich das Gesundheitszentrum Entlebuch. Bild: PD/Markus Schranz

Bis vor kurzem gab es in der Gemeinde zwei Hausarztpraxen, eine davon wurde seit 1993 von Willi Baldi geführt. Diesen Sommer trat er seine Pension an. Um die medizinische Versorgung nachhaltig sicherzustellen, initiierte der Gemeinderat Entlebuch eine Projektsteuergruppe. Im Oktober 2018 wurde daraufhin eine gemeinnützige Genossenschaft als Trägerin des neuen Gesundheitszentrums Entlebuch gegründet.

Die Verwaltung mit Präsident Hansruedi Lipp besteht aus neun Personen, darunter Hausarzt Willi Baldi sowie seine ehemalige Mitarbeiterin, die Ärztin Eva Gross Keiser. Personen aus der Region, aber auch die Gemeinde Entlebuch gehören zu den heute 393 Genossenschaftern. Für 400 Franken können weiterhin Anteilsscheine erworben werden.

Ärzte gründeten eine AG



Für 2,75 Millionen Franken erwarb die Genossenschaft vor eineinhalb Jahren Räumlichkeiten in einem Neubau im Entlebucher Dorfzentrum.

So sieht das neu eingerichtete Sprechzimmer aus. Bild: PD/ Markus Schranz

In diesem Betrag inbegriffen ist die für den Praxisbetrieb nötige Einrichtung. Diese Infrastruktur ist an die Ärzte vermietet, die sich zu einer Aktiengemeinschaft zusammengeschlossen haben. Die Ärztin Eva Gross Keiser ist Verwaltungsratspräsidentin. Sie wird gemeinsam mit zwei ehemaligen Assistenzärzten der Hausarztpraxis Baldi und sechs medizinischen Praxisassistentinnen im Gesundheitszentrum tätig sein.

Drei Ärzte und sechs medizinische Praxisassistentinnen arbeiten im neuen Gesundheitszentrum Entlebuch. Bild: PD/ Markus Schranz

Die neue Gemeinschaftspraxis übernimmt den Patientenstamm der Hausarztpraxis Baldi. Das Gesundheitszentrum wird ein umfassendes medizinisches Angebot anbieten. Auch die gynäkologische Versorgung inklusive Schwangerschaftskontrollen gehört zum Grundangebot. Ausserdem wird eine enge Zusammenarbeit mit Spezialärzten und weiteren Dienstleistern wie Spitex, Spital, Notfalldienst, Alterspflege oder Samaritervereine angestrebt.