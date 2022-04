Entlebuch Schulraumerweiterung Bodenmatt von den Stimmberechtigten klar angenommen Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Entlebuch hat sich mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 68,6 Prozent deutlich für die Schulraumerweiterung Bodenmatt ausgesprochen.

In Entlebuch wurde am Sonntag an der Urne die Schulraumerweiterung Bodenmatt mit 429 Ja- gegen 196 Nein-Stimmen klar angenommen. Mit dieser Zustimmung zum Sonderkredit über 1,84 Millionen Franken können nun die Stufenzentren realisiert, die Integration der schulischen Angebote in das Schulareal im Dorf Entlebuch umgesetzt und die dafür notwendigen Schulräume erstellt werden, wie die Gemeinde mitteilt. Die Stimmbeteiligung betrug 25,8 Prozent.

Die Schulraumerweiterung Bodenmatt betrifft folgende Teilbereiche: Oberstufenschulhaus: Umbau Informatikzimmer in Hauswirtschaftsraum im Untergeschoss (435'000 Franken) und die Umnutzung eines Büros in ein Sitzungszimmer im Erdgeschoss (31'000 Franken).

Umbau Informatikzimmer in Hauswirtschaftsraum im Untergeschoss (435'000 Franken) und die Umnutzung eines Büros in ein Sitzungszimmer im Erdgeschoss (31'000 Franken). Aula-Gebäude: Einbau von zwei Kindergärten (mit Nebenräumen) anstelle der Hauswirtschaft (527‘000 Franken).

Einbau von zwei Kindergärten (mit Nebenräumen) anstelle der Hauswirtschaft (527‘000 Franken). Heutiges Gemeindehaus: Umbau zur Nutzung für die Tagesstrukturen und Spielgruppe, Schulsozialarbeit und Schulleitung (844‘000 Franken).

Im Anschluss an das Baubewilligungsverfahren und die weiteren Vorbereitungsarbeiten ist der Start der Bauarbeiten auf November 2022 vorgesehen. Die Bauarbeiten dauern knapp ein Jahr. (zim)