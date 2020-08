Entlebuch: Zwei Motorradfahrer bei Unfällen auf der Glaubenbergstrasse verletzt Auf der Glaubenbergstrasse in Entlebuch haben sich am Wochenende gleich zwei Verkehrsunfälle ereignet. Zwei Motorradfahrer wurden dabei verletzt.

(zim) Am Samstag, 22. August, verunfallte ein Motorradfahrer um etwa 15.30 Uhr auf der Glaubenbergstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Aus bisher unklaren Gründen kollidierte er in einer Rechtskurve mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Der 18-jährige Italiener wurde erheblich verletzt und wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Die Glaubenbergstrasse wurde vorübergehend für Bergungsarbeiten gesperrt.

Am Sonntag, 23. August, stürzte kurz vor 17.30 Uhr ein Motorradfahrer in der «Rüebli-Kurve» und schlitterte in ein entgegenkommendes Auto. Der 44-jährige Schweizer wurde mit Verletzungen vom Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.