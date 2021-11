Entlebuch Zwei Verletzte nach Selbstunfall mit Quad Am Samstagabend verunfallten in Finsterwald bei Entlebuch zwei Männer mit einem Quad. Die Rettungskräfte mussten die beiden Verletzten in unwegsamem Gelände bergen. Sie mussten mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Die beiden Männer, die mit einem Quad von der Strasse abgekommen waren, mussten aus dem steilen Gelände gerettet werden. Bild: Luzerner Polizei

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend kurz vor 23 Uhr im Ortsteil Finsterwald der Gemeinde Entlebuch, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Zwei Männer mussten nach einem Selbstunfall mit einem Quad im Gebiet Under Risch in unwegsamen Gelände geborgen werden. Anschliessend wurden sie mit der Rega ins Spital überführt.

Unfallhergang und -ursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für die Bergung der beiden Patienten und des Fahrzeuges standen nebst der Rettungsflugwacht Angehörige des Rettungsdienstes 144 und der Feuerwehr Entlebuch-Hasle im Einsatz.

Der Sachschaden dürfte gering sein.