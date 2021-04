Entlebucherhaus Ausstellung zeigt historische Bilder von Leuten aus dem Entlebuch ‒ fotografiert von Josef Aregger Auf dem Kiesplatz vor dem Entlebucherhaus werden ab Samstag rund 120 historische Fotografien von Menschen aus dem Entlebuch ausgestellt. Die Werke stammen von Josef Aregger und sind in der Zeit zwischen 1925 und 1950 entstanden.

Kinder fotografiert von Josef Aregger. Bild: Entlebucherhaus

Das Museum Entlebucherhaus in Schüpfheim besitzt 500 alte Foto-Glasplatten mit Porträts und Gruppenbilder von Menschen aus dem Entlebuch. Eine Auswahl von rund 120 Fotografien wird ab Samstag auf dem Kiesplatz vor dem Entlebucherhaus gezeigt. Das Museum hat hierfür die Glasnegative digitalisiert und auf Aluplatten gedruckt. Für die Ausstellung wurden die Fotografien an Eisenstangen montiert und in halbkreisförmigen Nischen angeordnet. «Es ist für mich eine Augenweide, wenn man an die Ausstellung heranläuft», sagt Rita Kuster, die Geschäftsführerin des Entlebucherhauses in Schüpfheim. Eine Ausstellung im Freien eigne sich besonders gut, denn sie sei jederzeit für alle erreichbar. Somit könne man beispielsweise eine Wanderung mit Kultur kombinieren. Zudem sei eine Ausstellung im Freien weniger abhängig von den geltenden und kommenden Coronamassnahmen. Konzeptioniert wurde die Ausstellung vom Bildhauer und Gestalter Roland Heini.

Werke eines Wanderfotografen

Jede Fotografie ist einzigartig, jede Fotografie erzählt eine Geschichte. Die Fotoausstellung des Entlebucherhauses zeigt Menschen aus der Region, wie sie leibten und lebten. Entstanden sind die Fotografien im Zeitraum zwischen 1925 bis 1950 – alle in freier Natur. Josef Aregger, vielen bekannt als «Schluuch-Aregger», lebte von 1902 bis 1996 im Entlebuch.

Er arbeitete für eine Schlauchfabrik und zog als Vertreter mit dem Motorrad durch das Entlebuch und Hinterland. Als Wanderfotograf hatte er stets seine Plattenkamera dabei. Das Fotografieren brachte sich Aregger bereits als junger Mann selbst bei, teilt das Entlebucherhaus mit. Im Gegensatz zur heutigen Zeit, in der wir von digitalen Bildern überflutet werden, überlegte man sich früher gut, bevor man den Auslöser drückte – jedes Bild kostete Geld. Auf Areggers Fotografien ist dennoch eine gewisse Lockerheit zu sehen. Kuster sagt dazu:

«Derart zwangslos und in lockerer Kleidung hätte sich wohl niemand in einem professionellen Atelier ablichten lassen.»

Die Menschen posierten locker vor der Kamera von Josef Aregger. Bild: Entlebucherhaus

Man sehe einen deutlichen Unterschied zu Bildern von professionellen Fotografen. Wohl genau deswegen hätten Areggers Fotografien eine derartige Aussagekraft – sie sind mitten aus dem Leben. Aregger lichtete die ganze Bandbreite von Persönlichkeiten und Menschen ab – vom Kleinkind bis zur älteren Person. In der Ausstellung seien meist Fotografien von Kindern und jungen Erwachsenen zu sehen. Die Bilder der Ausstellung vermitteln ein Stück Zeitgeschichte. Geschäftsführerin Kuster sagt:

«Solch ein regionales Kulturgut wollen wir der Öffentlichkeit zeigen, es ist ein wertvoller Schatz.»

Die Bilder von Josef Aregger zeigen das Leben auf dem Land. Bild: Entlebucherhaus

Besucherinnen und Besucher werden um Mithilfe gebeten

Die Ausstellung soll ein Ort des Staunens und Erinnerns sein, schreibt das Entlebucherhaus in einer Mitteilung. Deswegen bitte man die Besucherinnen und Besucher um Mithilfe: «Kennen Sie eine Person, ein Haus, einen Ort? Können Sie uns eine Geschichte erzählen?», fragt das Museum.

Das Museum sucht Personen, welche Angaben zu solchen Bildern machen können. Bild: Entlebucherhaus

Wer Informationen zu den Fotografien habe, könne diese Angaben beim Pult in der Eingangsnische aufschreiben und in den Briefkasten legen. Bis am 15. August bleibt den Besucherinnen und Besuchern Zeit, um die Entlebucher Vergangenheit zu entdecken und vielleicht auch in Erinnerungen zu schwelgen.