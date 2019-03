Luzerner Regierung nimmt Stellung zum Vorwurf der Rechtsverzögerung

Das Kantonsgericht Luzern hat in einem Urteil festgestellt, dass das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) in einem Fall zu lange brauchte, um einen Entscheid zu fällen. Die Regierung nimmt die Verantwortlichen nun in Schutz.