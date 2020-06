Er bespuckte und schlug Zugpassagiere und Zugbegleiter in Luzern – wegen paranoiden Wahnvorstellungen kann der Täter nicht bestraft werden

Die stationäre therapeutische Massnahme verfolgt den Zweck, die Öffentlichkeit vor verurteilten psychisch kranken, suchtmittelabhängigen oder in der Persönlichkeitsentwicklung gestörten Personen zu schützen sowie durch eine angemessene Behandlung oder Betreuung das Rückfallrisiko zu vermindern.

Die eingewiesene Person besucht regelmässig Therapiesitzungen und wird im Vollzugsalltag behandelt. Ein weiteres Ziel ist es, deliktrelevante Verhaltensweisen im Alltag zu erkennen und aufzuarbeiten. Eine stationäre Massnahme unterscheidet sich von einer ambulanten Behandlung insofern, als die Therapie nicht nur isoliert während der Therapiestunde und in den Therapieräumen stattfindet, sondern in einem stationären Setting, d.h. die stationäre Massnahme ist im Gegensatz zur ambulanten Behandlung freiheitentziehend.