Lukaskirche Luzern: Dieser Mann bringt die Glocken für Zwingli zum Klingen Der Turm der Lukaskirche wird am 6. September in ungewohntem Licht erscheinen. Auch ein Glockenspiel der etwas anderen Art wartet auf die Besucher. Ein Anlass zum Zwingli-Jahr 2019. Simon Mathis

Eric Nünlist im Turm der Lukaskirche unter den Glocken, denen er eine Melodie entlocken wird. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 26. August 2019)

Vor den reformierten Kirchen der Stadt Luzern, Buchrain und Sursee findet – so Petrus will – am 6. September ein multimediales Kirchturmspektakel mit Livemusik, Schauspiel und speziellem Glockenspiel statt. Will Petrus nicht, dann wird es in die Kirche verlegt.

In Luzern werden der Kirchturm der Lukaskirche und die nähere Umgebung in wechselnde Farben getaucht. Insgesamt sind es sieben Bilder, die bespielt werden. Jeder einzelne Tag der Schöpfungsgeschichte wird mit Texten, Videosequenzen und Livemusik dargestellt. Regie führt Nicolas Russi. Das Spektakel dauert 50 Minuten und beginnt in Luzern um 21 Uhr.

Vom Urknall bis zum Paradies

Zu den sieben Bilder wird der jeweilige Abschnitt aus der Schöpfungsgeschichte vom Schauspieler Marc-André Flück in Zwingli-Montur vorgetragen. Den musikalischen Teppich zu den Videosequenzen legen die Mezzosopranistin Regula Zimmerli, die Akkordeonistin Yvonne Glur-Troxler, Trompeterin Magdalena Rosenberg und Schlagzeuger Heinz Emmenegger. Besondere Klänge entlocken Eric Nünlist und Sylvia Stampfli diversen Glocken – allen voran Eric Nünlist den Kirchenglocken. Er wird glockenbeiern. Darunter versteht man das Spielen einer Melodie durch das Anschlagen einzelner Glocken.

Damit das klappt, werden die Glocken mit Spannsets und Zugseilen verspannt. «Ich werde etwa 80 Meter verspannen und spiele eine Melodie», so Nünlist. Der Anlass startet um 20 Uhr mit Grill, Getränken und Festbänken. Gastgeber ist Hauptsigrist Peter Tanner: «Für Speis und Trank gibt es eine Kollekte. Der Gewinn geht an das Bündnis Klima-Allianz Schweiz.»