Klimaschutz Kriens soll sich besser an den Klimawandel anpassen und ein höheres Energielabel anstreben Im Einwohnerrat wurden am Donnerstag zwei entsprechende Motionen überwiesen.

Blick auf Kriens vom Sonnenberg aus. Bild: Patrick Hürlimann (15. August 2020)

In einem Bericht muss die Stadt Kriens aufzeigen, wie sie mit den Folgen des Klimawandels umgehen will. Eine entsprechende Motion von Raoul Niederberger (Grüne) wurde am Donnerstag im Einwohnerrat überwiesen. Gefordert ist ein Massnahmenplan, der aufzeigt, welche Ressourcen bereitgestellt werden müssen, um die darin definierten Klimaziele zu erreichen.

Ebenfalls überwiesen wurde eine Motion mit ähnlicher Stossrichtung von Beda Lengwiler (Junge Mitte). Demnach muss die Stadt Kriens bis 2027 das Label «Energiestadt Gold» anstreben. Derzeit ist Kriens eine «herkömmliche» Energiestadt. (std)