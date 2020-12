Gemeindeversammlung könnte bald Geschichte sein: Erfolg für Gemeindeinitiative in Beromünster Über 1100 Unterschriften hat ein überparteiliches Komitee gesammelt. Das Ziel: Die Abschaffung der Gemeindeversammlung.

Armella Heller (von links nach rechts), Joe Steinmann und Michael Estermann bei der Übergabe der Unterschriften vor dem Gemeindehaus in Beromünster. Bild: PD

Beromünster «Mehr Demokratie für alle», so lautet die Gemeindeinitiative, für die ein überparteiliches Komitee bis gestern Unterschriften sammelte. Mit Erfolg: 1141 Möisterer haben unterschrieben. Nötig gewesen wären für das Zustandekommen 500 Unterschriften. Das Ziel der Initiative: Wahlen und Sachgeschäfte sollen künftig nur noch an der Urne zur Abstimmung kommen. Die Gemeindeversammlung soll abgeschafft respektive in eine reine Orientierungsversammlung umgewandelt werden. Dies soll mittels Anpassung der Gemeindeordnung geschehen. Michael Estermann, Präsident des Initiativkomitees, ist sehr zufrieden mit der Unterschriftensammlung:

«Ein Viertel der Stimmberechtigten hat unterzeichnet, und das in sechs Wochen und trotz Pandemie.»

Hans-Peter Arnold (FDP) bestätigt die Übergabe der Unterschriften. «Der Gemeinderat nimmt die Initiative nun entgegen und erwahrt diese», so der Gemeindepräsident. Inhaltlich habe sich der Gemeinderat noch nicht damit befasst. Ziel ist es laut Arnold, die Initiative im Juni oder im Dezember 2021 zur Abstimmung zu bringen. Die Stimmbürger werden an der Gemeindeversammlung darüber befinden. Michael Estermann ist zuversichtlich, dass die Stimmbürger zustimmen, es sei aber eine grosse Herausforderung, genügend Leute zu mobilisieren.

Neues Vorgehen bei Ortsplanungsrevision

Am Sonntag findet in Beromünster eine Urnenabstimmung statt. Dabei geht es nebst Jahresbericht 2019 und Budget 2021 auch um einen Zusatzkredit für die Gesamtrevision der Ortsplanung. Grund: Mit 53,4 Prozent haben die Stimmbürger im Mai die Revision der Ortsplanung an der Urne abgelehnt.

Vor kurzem hat sich der Gemeinderat mit der 34-köpfigen Begleitgruppe Ortsplanung getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. «Bei einer Bevölkerungsumfrage durch das Institut GFS Bern kam heraus, dass das Gesamtpaket, das wir zur Abstimmung brachten, sehr komplex war», so Arnold. Der Gemeinderat hat der Begleitgruppe nun mehrere Varianten für das weitere Vorgehen vorgelegt. «Es zeichnet sich ab, dass der Gemeinderat den Stimmbürgern nicht mehr das ganze Paket auf einmal vorlegen will.» Vermutlich werde man die Abstimmung über den Standort des Pflegewohnheims vorziehen. Dasselbe sei bei der Dreifachturnhalle samt Feuerwehrstützpunkt möglich.

«Der Gemeinderat wird die Empfehlungen der Begleitgruppe behandeln und dann das Vorgehen mitteilen.»