Ermensee Töfffahrer stürzt bei Überholmanöver und erliegt seinen schweren Verletzungen – Mitfahrerin erleidet erhebliche Verletzungen Tragischer Unfall auf der Aargauerstrasse in Ermensee. Ein Motorradfahrer touchierte beim Überholen eines Fahrzeuges die Leitplanke und kam zu Sturz. Der 54-jährige Lenker erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle. Seine 15-jährige Sozia wurde beim Unfall erheblich verletzt.

Nach einem Überholmanöver auf der Aargauerstrasse in Richtung Mosen geriet ein Töfffahrer am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve über den Randstein hinaus und streifte die Leitplanke. Nach dem Ende der Leitplanke geriet der Töff auf eine Bahnschiene und kam zu Fall, wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 54-jährige Mann erlitt beim Unfall derart schwere Verletzungen, dass er auf der Unfallstelle verstarb. Seine 15-jährige Sozia zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde von einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Die Aargauerstrasse war für rund sechs Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auch der Bahnverkehr war unterbrochen.

Zeugenaufruf der Polizei

Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche Angaben machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. Insbesondere wird der Fahrzeuglenker gesucht, welcher vom Töfffahrer überholt wurde. (zim)