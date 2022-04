Eröffnungsfeier Wenn Stadt und Land zusammenkommen: Die Luga 2022 ist eröffnet Das «Who is who» Luzerns traf sich am Freitag zur Eröffnungsfeier der Zentralschweizer Frühlingsmesse. Dabei wurde zelebriert, was zwei Jahre lang nur selten möglich war: die persönliche Begegnung.

Die Luga bringt Menschen zusammen. Diese Aussage von Messe-CEO Markus Lauber bestätigt die Eröffnungsfeier exemplarisch: Während die Luga langsam von Besuchenden bevölkert wurde, kam am Freitagvormittag im Messeforum zusammen, wer in Luzern Rang und Namen hat – vom Ständerat über den Direktor des Gewerbeverbands bis hin zur Präsidentin der Reformierten Kirche.

Der Andrang war gross: Besucherschlange am Eröffnungstag. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2022)

Die Feier war einiges unterhaltsamer als in anderen Jahren, vor allem weil Markus Lauber zusammen mit Urs Hunkeler, Verwaltungsratspräsident der Messe Luzern AG, mit Humor und Leichtigkeit einen Rückblick auf die so schweren Pandemiejahre zum Besten gab. Ein Beispiel: Mit einem Bild der illegalen FCL-Cupfeier illustrierte Lauber, dass die Messe Luzern auch während der Pandemie ein Ort des Geschehens war, und witzelte in Anspielung auf die Teilnahme von Regierungsrat Paul Winiker (SVP): «Zum Glück war die Cupfeier von höchster Stelle begleitet, sonst hätte ich ein Problem gehabt.»

Auf Gemeinsamkeiten achten und Diskussionen führen

Menschen zusammenbringen: Darum ging es auch in den weiteren Reden, etwa jener des Luzerner Regierungspräsidenten Marcel Schwerzmann (parteilos). «Die Luga ist ein Marktplatz wie eh und je», hier gebe es regionalen Austausch, es begegnen sich Leute von Stadt und Land auf Augenhöhe. Schwerzmann, der damit sein Jahresmotto «Stadt und Land – ein Kanton» propagierte, liess durch Zitate andere zu Wort kommen, etwa die Musikkabarettistin Frölein Da Capo aus Willisau: «Man muss nur ‹chli› auf die Gemeinsamkeiten achten, statt nach Unterschieden zu suchen – dann klappt’s auch mit den Städtern.» Stadt und Land ergänzen sich, gemeinsam löse man Herausforderungen besser, so Schwerzmann.

Regierungsrat Marcel Schwerzmann während seiner Rede an der Luga-Eröffnungsfeier. Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 22. April 2022)

Gleiches liess der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP) verlauten, der auf den Wiedereintritt Luzerns in den Verband Luzerner Gemeinden (VLG) einging. Zwar bewegen man sich in Stadt und Land in unterschiedlichen Lebenswelten. «Wir sind aber überzeugt, dass es immer besser ist, schwierige Diskussionen zu führen, als über Differenzen zu klagen», so Züsli.

An der Luga allerdings dürfte sowohl Stadt als auch Land nur eine Lebenswelt antreffen – eine unbeschwerte.