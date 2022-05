Ersatzwahl Martin Merz wird Gemeindepräsident von Rain Der amtierende Rainer Gemeindepräsident Oskar Berli (Mitte) gibt sein Amt per Ende September ab. Sein Parteikollege Martin Merz wurde nun in stiller Wahl als Nachfolger gewählt.

«Stille Wahl in Rain!», twitterte die Mitte Kanton Luzern am späteren Montagnachmittag und verkündete, dass Martin Merz als neuer Gemeindepräsident gewählt wurde. Der Rainer Gemeindeschreiber Walter Sidler bestätigt dies auf Anfrage; die Gemeinde habe nur noch keine Mitteilung gemacht, weil in den nächsten zehn Tagen noch Stimmrechtsbeschwerde eingereicht werden könnte.

Die Gemeinde Rain vom Kirchturm aus fotografiert. Bild: Patrick Hürlimann (7. Februar 2020)

Martin Merz ist Co-Präsident der Mitte Rain,und sass von 2004 bis 2008 schon einmal im hiesigen Gemeinderat. Er folgt auf Parteikollege Oskar Berli, der vor rund drei Monaten seinen Rücktritt per Ende September bekannt gab. Mit der stillen Wahl entfällt die angesetzte Ersatzwahl am 26. Juni. (lf)