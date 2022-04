So fieberten die Fans am Public Viewing des EVZ mit

Der EV Zug zeigt die Spiele der Playoff-Final-Serie im Public Viewing, da die Platzkapazitäten in der Bossard Arena begrenzt sind. Am Montagabend war es nun zum ersten Mal so weit. Im Video siehst du, wie die EVZ-Fans mit ihrem Club mitgefiebert und mitgelitten haben. Der EV Zug verlor das erste Finalspiel gegen die ZSC Lions mit 2:3.