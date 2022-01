Erstfeld Cars fahren trotz Fahrverbot auf A2 weiter –Polizeipatrouille muss sie stoppen Car-Kontrolle der Polizei am Samstag auf der A2: Nicht alle Chauffeure folgten der Aufforderung der Polizei in Erstfeld, die A2 zu verlassen, um zum Schwerverkehrszentrum zu fahren.

Am Samstag führte die Kantonspolizei Uri im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld eine Kontrolle von Reisecars durch. Während sechs Stunden wurden fünfzehn Cars, die auf der A2 in Fahrtrichtung Süd und Nord unterwegs waren, einer detaillierten Kontrolle unterzogen. Sieben der kontrollierten Cars stammen aus der Schweiz, acht aus der EU, teilte die Urner Polizei am Sonntag mit.

Einer der beanstandeten Cars, den die Urner Polizei von der A2 holten und im Schwerverkehrszentrum Erstfeld einer Kontrolle unterzogen. Kapo UR

Vier Fahrzeuglenker bzw. deren Fahrzeuge mussten beanstandet werden: Drei Anzeigen erfolgten laut Polizeiangaben aufgrund technischer Mängel. Davon musste ein Fahrzeug wegen mehreren technischen Mängeln stillgelegt werden. Das stillgelegte Fahrzeug verbleibt vor Ort, bis der vorschriftsgemässe Zustand zur Weiterfahrt erfüllt ist. Sämtliche Atemalkoholproben bei waren negativ. Und keiner von ihnen war im Fahndungssystem RIPOL ausgeschrieben.

Trotz Fahrverbot auf A2 ab Erstfeld fuhren drei Cars weiter

Die Autobahnausfahrt Erstfeld: Hier kann die Polizei auf dem Anzeigebalken Lastwagen- und Carfahrverbote signalisieren, um diese ab der Autobahn zu führen. Google Maps, Screenshot

Für die Kontrolle am Samstag hat die Kantonspolizei Uri den Carfahrern mit einem temporären Carfahrverbot signalisiert, dass sie die Autobahn A2 bei der Ausfahrt Erstfeld verlassen müssen, damit sie anschliessend zur Kontrolle zum Schwerverkehrszentrum fahren. Drei Carfahrer missachteten das Verbot und fuhren weiter, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht.

Auf Anfrage hiess es beim Pikettdienst der Urner Kantonspolizei am Sonntag, in solchen Fällen werde jeweils sofort eine Polizeipatrouille alarmiert, welche die Cars zuerst identifizieren und dann anhalten. Die Fahrer werden dann jeweils gebüsst, auch die drei erwähnten Chauffeure am Samstag erhielten Bussen aufgebrummt.

Fahrverbot für Lastwagen wird regelmässig missachtet

Normalerweise passiere es bei Lastwagenkontrollen, dass die Aufforderung, die Autobahn bei Erstfeld in Richtung Schwerverkehrszentrum zu verlassen, missachtet werde; dass passiere wöchentlich, sagte der zuständige Pikettoffizier am Sonntag.