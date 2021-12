Erwerbsquoten Gisikon ist die fleissigste Luzerner Gemeinde, Meggen die «effizienteste» Aktuelle Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen: In Gisikon gehen 77 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren einer Erwerbsarbeit nach, in Meggen keine 62 Prozent. Eine Rolle spielen Altersstruktur, Geografie und die jeweilige Anziehungskraft von Kantonsschulen.

Wie fleissig oder gemütlich sind die Einwohnerinnen und Einwohner einer Luzerner Gemeinde? Das ist eine provokante und kaum zu beantwortende Frage. Nur schon zu Beginn einer lückenlosen Analyse kämen Folgefragen auf: Wer ist fleissiger, die Studentin mit Nebenjob oder die Pensionärin, die ihre Grosskinder hütet? Der Reinigungsfachmann mit Sechs-Tage-Woche oder die Managerin mit Teilzeitpensum, aber mehr Verantwortung? Daher folgt jetzt ein Ansatz, der zwar rudimentär erscheint und nicht zu ernst genommen werden sollte, aber mit grösstmöglicher Sorgfalt vorgebracht wird. Als Basis dienen aktuelle Zahlen des Bundesamts für Statistik. Sie zeigen pro Gemeinde den Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung ab 15 Jahren. Dabei handelt es sich um den Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2016 (mehr dazu siehe Box).

Experimentelle Statistik, die immer genauer wird Bei den verwendeten Daten handelt es sich um eine experimentelle Statistik, wie sie das Bundesamt für Statistik (BFS) nennt. Als Basis dient die Strukturerhebung, bei der jährlich schweizweit mindestens 200'000 Personen ab 15 Jahren zur Erwerbssituation befragt werden. Diese liefert aber nur für Gemeinden ab 15'000 Einwohner zuverlässige Daten. Nun hat das BFS zusätzliche Daten hinzugefügt, was kleinräumigere Resultate erlaubt. Nach einer ersten Schätzung für die Jahre 2012 bis 2014 liegen mit dem Zeitraum 2012 bis 2016 noch genauere Daten vor. Damit können laut BFS bis zu 76 Prozent der Schweizer Gemeinden abgedeckt werden. Erwerbstätige sind nach den Definitionen der Internationalen Arbeits­organisationen (ILO) Personen im Alter von 15 Jahren und mehr, die mindestens eine Stunde in der Woche gegen Entgelt irgendeiner beruflichen Tätigkeit nach­gehen beziehungsweise in einem Arbeits­verhältnis stehen. (avd)

Die Luzerner Gemeinde mit der höchsten Erwerbsquote ist Gisikon. 77,04 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahre gehen hier einer Erwerbsarbeit nach. Gemeindepräsident Alois Muri (parteilos) freut sich: «Das ist eine tolle Quote und zeigt, dass die Gemeinde viel für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unternommen hat.» Allerdings könne sie sich seit der Erhebung zwischen 2012 und 2016 auch etwas verschlechtert haben, da inzwischen viel gebaut worden sei und wohl auch einige Familien zugezogen seien.

Doppelverdiener und laues Dorfleben

Dazu passt, dass die Gemeinde Gisikon in den letzten Jahren stetig steigende Schülerzahlen verzeichnet. Und dies ist durchaus im Sinne der Gemeinde, wie Muri sagt: «Es wohnen überdurchschnittlich viele Doppelverdienende in Gisikon, die aus dem Raum Zug/Zürich stammen und dort arbeiten.» Schon 2011 habe die Rontaler Gemeinde Tagesstrukturen eingeführt, die unter anderem auch einen grossen Teil der Ferien abdecken, was mehr Freiheiten im Erwerbsleben erlaube. Das macht die Gemeinde Gisikon für Familien sehr attraktiv.

Die Gemeinde Gisikon zieht besonders viele Doppelverdienende aus dem Raum Zug/Zürich an. Eveline Beerkircher (25. Juni 2020)

Ein Nachteil sei, dass das Dorfleben auf Sparflamme flackere, so Muri:

«Wir sind eher ein Schlafdorf.»

Mehr Familien könnten dem Schul- und Vereinsleben mehr Schub verleihen. Helfen könne neben der schon lange bestehenden Autobahnanbindung auch der öffentliche Verkehr, der immer besser werde. Weniger von Interesse dürfte Gisikon auch längerfristig für Seniorinnen und Senioren sein. «Dazu ist die Hanglage nicht ideal.» Einige Personen würden nach der Pensionierung in eine andere Gemeinde ziehen.

Alberswil erreicht eine Erwerbsquote 72,86 Prozent, was im Kanton Luzern Platz 23 bedeutet. Gleichzeitig ist aber der Anteil der 20- bis 64-Jährigen nirgends höher als im 662-Einwohner-Dorf. Diese Diskrepanz kann sich Mitte-Gemeindepräsidentin Corinne Albisser nicht erklären. Dafür sei die Datenlage schlicht zu unklar. Abgesehen davon verfüge Alberswil über ein lebendiges Dorfleben – bis zur Dorfchilbi, die in normalen Zeiten von den Vereinen organisiert werde. Die Tagesstrukturen in der Schule seien sichergestellt und würden mit einigen Schwankungen gut besucht. «Immer häufiger werden aber auch Nannys engagiert oder die Grosseltern gefragt, um die Kinder zu Hause zu betreuen», so Albisser.

Kantonale Erwerbsquote über Schweizer Schnitt Anders als auf Gemeindeebene wird die Erwerbsquote auf kantonaler Ebene schon länger und genauer erhoben. So erfasst das Bundesamt für Statistik den Anteil der 15- bis 64-Jährigen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen. Die Werte lassen sich damit nicht mit jenen der Gemeinden vergleichen – aber zwischen den Kantonen sehr wohl. Zentralschweizer Kantone vorne Die aktuellste verfügbare Statistik zeigt die Daten von 2019 und einen schweizweiten Durchschnitt von 80 Prozent. Der Kanton Luzern weist mit 83 Prozent eine höhere Erwerbsquote auf. Den schweizweit höchsten Anteil an 15- bis 64-Jährigen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, hat Nidwalden mit 85 Prozent. Auch die anderen Zentralschweizer Kantone liegen vorne; Obwalden hat 84 Prozent, Schwyz 82, Zug und Uri jeweils 80 Prozent. Schlusslicht ist der Kanton Tessin mit 72 Prozent. Eine Erwerbsquote von unter 80 Prozent haben auch die Westschweizer Kantone. Das sind jene Stände, die traditionell auch über eine höhere Maturitätsquote verfügen. (avd)

Weniger Verdienende, aber höheres Einkommen

Südlich des Rooterbergs, keine 20 Autominuten von Gisikon entfernt, liegt mit Meggen die Gemeinde mit der tiefsten Erwerbsquote. 61,56 Prozent haben hier ein Erwerbseinkommen. Gemeindepräsident Urs Brücker sagt als erste Reaktion mit einem Augenzwinkern: «Das nennt sich Effizienz.» Bekanntlich hat die Gemeinde kantonsweit den tiefsten Steuerfuss und die höchste relative Steuerkraft pro Einwohner.

Brücker, der für die GLP auch im Luzerner Kantonsrat politisiert, fügt die Demografie als mögliche Hauptursache für die tiefe Erwerbsquote an:

«Meggen hat kantonsweit den höchsten Anteil an Einwohnern über 65.»

Möglich sei auch, dass in der Gemeinde tatsächlich weniger Doppelverdienende wohnen würden. Die unmittelbare Lage zu Luzern könne zum Beispiel für Expats attraktiv sein. Ebenfalls eine Rolle dürfte der hohe Anteil an Studierenden spielen. In Meggen wechseln nach der 6. Primarklasse überdurchschnittlich viele Schülerinnen und Schüler ans Langzeitgymi und an Privatschulen – die Gemeinde hat eine Maturitätsquote von über 30 Prozent, kantonsweit liegt der Wert bei rund 19 Prozent. «Auch ist wohl davon auszugehen, dass überdurchschnittlich viele die Berufsmatura absolvieren», so Brücker.

Mit einer Erwerbsquote von jeweils über 76 Prozent weisen Inwil und Dierikon die zweit- und dritthöchsten Werte im Kanton Luzern auf. Unmittelbar vor Meggen am anderen Ende liegen Weggis mit rund 62 und Horw mit rund 63 Prozent. Übrigens: Schweizweit die tiefste Quote hat die Tessiner Gemeinde Muralto mit 49 Prozent. Die höchste Erwerbsquote verzeichnet Bioley-Orjulaz. Die Waadtländer Gemeinde wies vor der Fusion mit Assens einen Wert von 79,84 auf. Drei Luzerner Gemeinden befinden sich in den Top 8.