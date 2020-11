Reportage «Es war sehr klar, wo man hingehen muss» – Die Totalsperre des Bahnhofs sorgt bisher nicht gross für Verwirrung Dieses Wochenende finden am Bahnhof Luzern Bauarbeiten statt, weshalb keine Züge verkehren. Passagiere kommen dank Ersatzbussen trotzdem ans Ziel.

Gähnende Lehre herrscht an diesem nebelverhangenen Samstagmorgen am Bahnhof Luzern. Die Gleise sind leer – weder Zug noch Mensch verirrt sich an diesem Wochenende auf die sonst vollen Perrons. Einzige Ausnahme sind einige dutzend SBB-Mitarbeiter mit ihren orangen Leuchtwesten und Gefährten, die die Leere nutzen, um den Bahnhof wieder einmal gründlich sauber zu schrubben.

6 Bilder 6 Bilder Der Bahnhof Luzern ist komplett leer.

Grund für diese aussergewöhnliche Situation sind Bauarbeiten: Der Schaltposten bei der Langensandbrücke wird umgebaut. Somit wird es in Zukunft nicht mehr nötig sein, den ganzen Bahnhof lahmzulegen, um Bauarbeiten durchzuführen – der Strom kann auch nur für den halben Bahnhof abgeschaltet werden. Auch bei Kurzschlüssen oder technischen Problemen sind die Folgen in Zukunft weniger schwerwiegend. Bei einer Störung des SBB-Netzes können nach diesem Wochenende die Züge der Zentralbahn normal weiterfahren und umgekehrt. Das geht aus einer Mitteilung der SBB hervor. Dieses Wochenende ist also – wenn alles nach Plan verläuft – das Letzte seiner Art.

Mehrere «Krane» sind nötig, um die Arbeiten durchzuführen Nadia Schaerli / Luzerner Zeitung

29 Busse haben die Zugverbindungen ersetzt

Beim hintersten Gleis steuern die Leute an diesem Wochenende also nicht zielstrebig auf die offenstehenden Zugtüren zu, sondern auf den Ausgang in Richtung Inseli. Dort fahren Bahnersatzbusse in Richtung Ebikon, Emmenbrücke, Allmend-Messe und Littau. Das Inseli zu finden, ist dieser Zeit ein Leichtes, auch wenn Luzern fremdes Terrain ist: Neben Schildern, die etwa alle 10 Meter aufgestellt wurden, wurden am Boden Fussabdrücke gemalt, denen zu folgen ist.

Überraschenderweise sind auf dem grossen Umschlagplatz im Inseli nicht viele Leute anzutreffen. Wenn jeweils ein Bus einfährt, kommt einem ein Schwall von Leuten entgegen. Wenige Sekunden später ist der Platz wieder fast leer. Die ÖV-Reisenden gehen zielstrebig in Richtung Stadt. Ausser etwa fünf Mitarbeitern der SBB, die zur Information bereitstehen verweilt praktisch niemand zwischen den leeren Bussen, die für den nächsten Einsatz bereitstehen. Insgesamt stehen der SBB 29 Busse der folgenden Verkehrsbetriebe als Bahnersatz zur Verfügung: VBL, ZVB, Postauto, Auto AG Schwyz und Rottal Auto AG.

Busse verschiedener Betriebe werden eingesetzt. Nadia Schaerli / Luzerner Zeitung

Die Verbindungen funktionieren gut: Am Bahnhof in Emmenbrücke muss rund fünf Minuten auf den Bahnersatz gewartet werden. In Ebikon nicht einmal das. Das bestätigt der ÖV-Reisende Niclas Burkardt: Im Zug von Zürich sei kurz vor Ebikon eine Durchsage gemacht worden, dass der Zug dort endet und Bahnersatzbusse verkehren. «Dann sind wir von SBB-Personal direkt zu den Bussen geleitet worden – es war sehr klar, wo man hingehen muss», sagt er weiter.

SBB-App schlägt zum Teil reguläre Busse vor

Trotzdem sollte für Reisen nach Luzern an diesem Wochenende mehr Zeit eingerechnet werden: Um von Bern nach Luzern zu gelangen, braucht es beispielsweise statt einer Stunde gut 1,5 Stunden. Die Busse sind teils voll, aber nicht «pumpenvoll», so dass man sich nicht übermässig vom Virus bedroht fühlt. Dies ist der grosszügigen Planung der SBB zu verdanken, die auf Anfrage erklären: «Das Ersatzkonzept hat sich in der Vergangenheit mit deutlich höheren Frequenzen im Vergleich zu heute bewährt.» So kommt es, dass wegen der coronabedingt tieferen Frequenz bei vielen Bussen weniger als zehn Personen mitfahren. Ein weiterer möglicher Grund dafür ist, dass auch reguläre Busse von Luzern zu den Anknüpfungspunkten in der Agglomeration verkehren. Diese Verbindungen werden auch in der SBB-App vorgeschlagen – zum Teil ohne Hinweis auf die Ersatzbusse ab Inseliquai.

Diese Verteilung auf unterschiedliche Busse kommt den Reisenden aber gerade recht. So erklärt eine Person, die nicht mit Namen genannt werden möchte: «Ich bin froh, dass nicht so viele Leute auf die Ersatzbusse gehen, so muss ich sicher nicht mehrere Busse abwarten, bis ich einen Platz finde.»