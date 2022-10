Kriens Im neuen Stück der Senioren-Theatergruppe wird gefeiert, geflirtet und gemordet Die Senioren-Theatergruppe Kriens lädt zum fidelen Klassentreffen. Zum Dinner wird auch Gift serviert. Der Plot des Stücks «E verruckti Klassezämekunft» erinnert an die Krimis von Agatha Christie.

Die Seniorinnen proben eine Szene des neuen Stücks «E verruckti Klassezämekunft». Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 17. Oktober 2022)

Hübsch ist es hier oben: Das Hotel Alpenrose erreicht man nur mit der Gondelbahn, aber dafür kann man hier wunderbar entspannen. Hoteldirektorin Susanne hat mit zwei ehemaligen Schulkolleginnen ein Klassentreffen organisiert. Die anderen Schulfreunde der ehemaligen Sek Obernau treffen ein, der Apéro wird gereicht.

Es passiert das, was an solchen Treffen üblich ist: Mit dem alten Schwarm wird geflirtet. Der Angeber von einst ist immer noch ein Wichtigtuer. Und die Frauen wollen hören, dass sie keinen Tag älter aussehen als damals. Nicht jeder Schwatz ist ungezwungen, verdrängte Gefühle brechen auf.

Und dann passiert das, was an solchen Treffen nicht üblich ist: Nach dem Dinner klagt Felix über Bauchweh, Geri wirds sogar schlecht und er bricht zusammen. Jean-Pierre ist Arzt, er stellt nicht nur zum Entsetzen aller Geris Tod fest, sondern auch, dass alles auf eine Vergiftung hinweist. Wie im schönsten Agatha-Christie-Krimi wird klar: Der Mörder ist einer von ihnen. Als dann noch die Gondelbahn einer Sabotage zum Opfer fällt, greifen Angst, Nervosität und Verdächtigungen um sich.

Gemeinsames Erarbeiten schweisst zusammen

Die Senioren-Theatergruppe Kriens feiert am Dienstag im Schappe Kulturquadrat die Premiere ihres neues Stücks «E verruckti Klassezämekunft». Unter der Regieführung von Josette Gillmann-Mahler haben die acht Spielerinnen und Spieler ein halbes Jahr lang geprobt. «Das Ensemble hat eine sehr grosse Leistung erbracht. Auch das Bühnenbild und die ganze Technik hat die Gruppe selbst erarbeitet», lobt die Regisseurin. Ihr sei es wichtig, dass jedes Mitglied gleichwertig ist, so betrachte sie jede Rolle als eine Hauptrolle. «Speziell im Amateurtheater ist das Zusammengehörigkeitsgefühl wichtig. Das gemeinsame Erarbeiten der Charaktere schweisst zusammen.» Die Kriminalkomödie mit Musik von Hans K. Müller am Klavier ist für alle Generationen ein Heidenspass.