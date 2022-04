Escholzmatt 81-jähriger Vermisster tot aufgefunden – Polizei geht von Unfall aus Seit vergangenem Sonntag wurde in Escholzmatt ein 81-jähriger Mann vermisst. Er wurde in seinem Auto in unwegsamem Gelände tot aufgefunden.

Der vermisste Mann kam gemäss erster Erkenntnisse mit seinem Auto in Escholzmatt-Marbach von der Strasse ab und verunfallte in einem steilen Waldstück, wie die Luzerner Polizei schreibt. Das Auto hat sich gemäss Polizei überschlagen und sei nach rund 40 Metern in einem Bach zum Stillstand gekommen. Der 81-jährige Lenker starb auf der Unfallstelle. Er wurde am Mittwoch aufgefunden.

Für die Bergungsarbeiten stand die Feuerwehr Escholzmatt-Marbach im Einsatz. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. (lil)