Escholzmatt-Marbach Impfen im Alterszentrum möglich +++ Pumptrack +++ Neubau Schulhaus

Das Alters- und Pflegezentrum Sunnematte bietet neu eine Impfmöglichkeit gegen Covid-19 vor Ort an. Dies teilt die Gemeinde mit. Ab sofort können sich Personen zum Impfen oder zum Testen auf der Website www.corona123.ch unter der Adresse Xundheitszentrum Escholzmatt für einen Termin anmelden.

Weiter teilt die Gemeinde mit: Vom 3. Mai bis zum 14. Juni wird der mobile Pumptrack der Sportförderung des Kantons Luzern in Marbach stationiert. Die mobile Sportanlage kann von der Bevölkerung kostenlos genutzt werden.

Kommende Woche wird zudem der Zwischenstand des Vorprojekts für den Neubau des Schulhauses Pfarrmatte mit Gemeindesaal und Pfarrsaal der Bevölkerung an drei Informationsveranstaltungen vorgestellt. Diese finden am Montag, 3. Mai, um 20 Uhr sowie am Mittwoch, 5. Mai, um 18 Uhr und um 20 Uhr statt. Die Veranstaltungen können nur auf Voranmeldung besucht werden. Interessierte können sich unter www.escholzmatt-marbach.ch oder via 041 487 70 00 anmelden.