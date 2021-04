Escholzmatt Streit zwischen zwei Männern endet mit Stichwunde: Mutmasslicher Täter festgenommen Beim Bahnhof in Escholzmatt ist ein Mann bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

(stg) Am Donnerstag, 8. April 2021, kurz vor 21.30 Uhr kam es beim Bahnhof in Escholzmatt zu einem Streit zwischen zwei Männern. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilt, wurde dabei ein 26-jähriger Schweizer mit einem Messer verletzt. Er musste mit einer Stichwunde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren werden. Das mutmassliche Opfer konnte das Spital jedoch am gleichen Abend wieder verlassen.

Gestützt auf Ermittlungen habe die Luzerner Polizei am Freitag, 9. April 2021, den mutmasslichen Täter festnehmen können. Es handelt sich dabei um einen 28-jährigen Schweizer. Er habe bei der Einvernahme die Körperverletzung zugegeben. Das Motiv für den Streit soll bei einer alten Schuld liegen. Der Mann befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.