Escholzmatt Vermisstmeldung: 81-Jähriger aus Alters- und Pflegezentrum verschwunden Am Sonntag verliess ein 81-Jähriger seinen Wohnort in Escholzmatt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Seit Sonntag, 3. April, wird der in Escholzmatt wohnende, 81-jährige Johannes Eggenberger vermisst:

Johannes Eggenberger ist 172 cm gross und hat kurze, weisse Haare. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Johannes Eggenberger verliess am Sontag um etwa 13 Uhr seinen Wohnort im Alters- und Pflegezentrum «Sunnematte» in Escholzmatt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt. Er dürfte mit seinem Auto, einem dunkelblauern Suzuki Grand Vitara, weggefahren sein. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.



Signalement: Johannes Eggenberger ist 172 cm gross und hat eine feste Statur. Er hat kurze, weisse Haare.



Personen, welche Angaben über den Verbleib von Johannes Eggenberger machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (lga)