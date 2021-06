Ettiswil Bauverwalterin Katharina Jauch tritt zurück Nach 13 Jahren tritt Bauverwalterin Katharina Jauch (Bild) aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Katharina Jauch Bild: PD

Seit dem 1. September 2008 war sie in Ettiswil für das Ressort Bauen und Raumplanung in der Gemeinde zuständig. Wie in der Mitteilung der Gemeinde steht, sei sie insbesondere in der noch laufenden Gesamtrevision der Ortsplanung auf unterschiedlichen Ebenen stark gefordert gewesen.

In vielen Kommissionen und Arbeitsgruppen habe sie neben der Arbeit im Ressort ihre fachlichen und menschlichen Kenntnisse eingebracht. Ausserdem habe sie mit viel Enthusiasmus auch Spezialprojekte wie den Weihnachtsmarkt in der Partnerstadt Pfarrkirchen oder den Ettiswiler Herbstmärt begleitet und aufgebaut. Der Gemeinderat wünscht der langjährigen Bauverwalterin eine vollständige Genesung und alles Gute. (se)