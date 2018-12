Ettiswil, Pfaffnau, Schenkon, Schongau, Ufhusen, und Vitznau präsentieren ihre Budgets für 2019 – die Ergebnisse

Flühli-Sörenberg, Hildisrieden und Werthenstein: Drei weitere Luzerner Gemeinden senken die Steuern

In drei Kommunen will der Gemeinderat fürs Jahr 2019 am Steuerfuss rütteln. Die Stimmbürger zweier Gemeinden wählen zudem bald Mitglieder fürs Urnenbüro.