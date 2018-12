Planung für Überbauung auf EWL-Areal in Luzern dauert länger

Shoppingtour für 25 Millionen Franken: Stadt Luzern kauft drei Grundstücke an der Industriestrasse

Der Luzerner Stadtrat hat für rund 25 Millionen Franken drei Grundstücke an der Industriestrasse 5 und 7 erworben. An diesen Adressen befinden sich unter anderem die Bar 59 und das Grottino 1313. Mit dem Kauf will der Stadtrat die Entwicklung eines «Quartiers im Umbruch» aktiv beeinflussen.