Ex-Präsident des FC Horw im Verkaufsstress Christian Ming, der frühere Präsident des Fussballclubs Horw, musste am Zentralschweizerischen Jodlerfest Horw am Sonntag eine Zusatzschicht leisten.

Christian Ming (rechts) im Verkaufsstress. Bild Michael Wyss (Horw, 30. Juni 2019)

(mw) «Ich muss noch 1000 Nussstengel verkaufen. Horror, und das bei dieser Hitze. Unser Spikopräsident hat zu viele bestellt», lachte Ming. Der Fussball Club Horw war selber mit einem Festzelt am Jodlerfest vertreten. Und was kostet ein Nussstengel, fragte eine Besucherin. Ming: «Geben sie was sie wollen. Der Preis spielt jetzt keine Rolle mehr. Hauptsache ich kann sie verkaufen. Je schneller, je besser. Möchte das Fest noch etwas geniessen und nicht nur Nussstengel verkaufen», so Ming grinsend.