Ex-Stapi Stefan Roth tritt als Kantonsrat zurück Der ehemalige Luzerner Stadtpräsident Stefan Roth (CVP) verabschiedet sich aus der Politik. Der 58-Jährige tritt auf Ende der Legislatur 2019 von seinem Amt als Kantonsrat zurück. Roth war während zwölf Jahren Mitglied des Luzerner Parlaments.

Stefan Roth erklärt 2016 seinen Rücktritt als Stadtrat. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 17. August 2016)





Einer der berühmtesten Luzerner Politiker tritt ab. Der Littauer Stefan Roth tritt auf Ende der Legislatur 2019 von seinem Amt als Kantonsrat zurück. Das teilt seine Partei, die CVP der Stadt Luzern, am Montagmorgen mit. Der 58-Jährige war zudem während sieben Jahren Mitglied des Luzerner Stadtrats und von 2012 bis 2016 Stadtpräsident. Im Frühling 2016 verlor er sein Amt als Stadtpräsident an den Herausforderer der SP, Beat Züsli. Im August desselben Jahres erklärte er seinen Rücktritt aus dem Stadtrat.

Im Luzerner Kantonsrat politisiert Roth seit 2007. Während seinen drei Legislaturen war er acht Jahre lang Mitglied der Kommission für Raumplanung, Umwelt und Energie sowie vier Jahre in der Kommission für Verkehr und Bau. Die Erneuerungswahlen des 120-köpfigen Kantonsrats finden am 31. März 2019 statt. Die CVP will dabei ihre Position als stärkste Partei verteidigen.

Roth ist seit Januar 2017 Chef des neuen Ausbildungs- und Trainingszentrums für Spitzenathleten OYM in Cham, das Anfang 2020 eröffnet werden soll. Initiant ist Hans-Peter Strebel, Verwaltungsratspräsident des EV Zug. (pd/jvf)