Exklusive Auszeit im frutt Resort auf Melchsee-Frutt Als Gast des frutt Resort profitieren Sie von der einmaligen Lage mitten auf dem sonnigen Hochplateau der Melchsee-Frutt auf 1920 m ü. M. Die Hotels verfügen über einen direkten Anschluss an die Wanderwege und sind somit im Sommer der ideale Ausgangspunkt für Aktivitäten in unberührter Natur.

Im Hotel frutt Lodge & Spa sowie im Hotel frutt Family Lodge sorgen natürliche Materialien, warme Holzelemente und stilvolle Details für eine gemütliche Atmosphäre. Kulinarisch verwöhnen zwei Restaurants und zwei Hotelbars mit regionalen Köstlichkeiten und einer erlesenen Weinkarte.



Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, bieten Kino, Mini-Bowlingbahn und Kinderbetreuung im Hotel frutt Family Lodge Spass für die ganze Familie. Entspannen Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag in unseren zwei grosszügigen alpinen Wellnessoasen mit Blick auf die atemberaubende Bergkulisse und den Melchsee.



AboPass-Angebot

• Wahlweise eine Übernachtung im Doppelzimmer Bergsicht oder Standard 35 m2 im Hotel frutt Lodge & Spa oder im Hotel frutt Family Lodge mit reichhaltigem Frühstücksbuffet

• 3-Gang-Abendmenü im Restaurant frutt Titschli oder mediterranes Buffet im Restaurant frutt Lago

• 2 Tage freier Eintritt in den frutt Spa (900 m2) und frutt Family Spa (300 m2)

• Gratis-Nutzung des Fitnessbereichs sowie der Mini-Bowlingbahn und des Kinos im Hotel frutt Family Lodge

• 20% Rabatt auf Spa-Anwendungen von Montag bis Donnerstag

• Ein Retourticket für die An- und die Abreise mit der Gondelbahn Stöckalp–Melchsee-Frutt oder Übernahme der Parkgebühren für das Parkieren auf Melchsee-Frutt

• Begrüssungsgetränk bei Anreise

• Saisonale Früchte und Granderwasser bei Anreise auf dem Zimmer

• Gratis-WLAN im gesamten Hotel

• Gratis-Sonnenliegen auf der Dachterrasse des Hotels frutt Lodge & Spa, nach Verfügbarkeit



Preis für 2 Personen im Doppelzimmer

im Doppelzimmer Bergsicht im Hotel frutt Lodge & Spa oder im Doppelzimmer Standard im Hotel frutt Family Lodge zum AboPass-Preis von Fr. 397.– pro Zimmer statt Fr. 496.– pro Zimmer



Zuschläge pro Person

• Wochenendzuschlag bei Übernachtung am Samstag Fr. 25.– pro Person

• Upgrade-Option in ein Doppelzimmer Seesicht/Superior (nur teilweise Seesicht) Fr. 25.– pro Person

• Upgrade-Option in die Juniorsuite 50–55 m2 Fr. 50.– pro Person Mindestaufenthalt von 2 Nächten bei Übernachtung am Samstag



Kinder

Preise pro Kind im Zimmer der Eltern (buchbar im Hotel frutt Family Lodge)

• Kinder bis 3 Jahre kostenfrei

• Kinder 4 bis 6 Jahre Fr. 28.–

• Kinder 7 bis 11 Jahre Fr. 36.–

• Kinder 12 bis 15 Jahre Fr. 60.–

• jede weitere Person (16 bis 99 Jahre) Fr. 151.–



Gültigkeit

• frutt Lodge & Spa vom 8. Juni bis 10. November 2019 (letzter Abreisetag)

• frutt Family Lodge vom 28. Juni bis 20. Oktober 2019 (letzter Abreisetag)



Information und Reservation

mit der AboPass-Nummer und dem Kennwort «Luzerner Zeitung» direkt unter:

Frutt Lodge & Spa

Frutt 9

6068 Melchsee-Frutt

Telefon 041 669 79 79

Fax 041 669 79 70

info@fruttlodge.ch

fruttlodge.ch