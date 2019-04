Fabian Peter tritt als Ammann zurück Weil er in den Regierungsrat gewählt wurde, tritt der Inwiler Gemeindeammann auf Ende Mai zurück.

Fabian Peter (Bild PD)

(pd/fi) Fabian Peter wurde per 1. September 2004 in den Gemeinderat von Inwil gewählt. Wenig überraschend tritt er nun von seinem Amt als Gemeindeammann zurück – dies nachdem er vor kurzem in den Luzerner Regierungsrat gewählt wurde. Wie die Gemeinde mitteilt, findet die Ersatzwahl am 30. Juni statt. Der Amtsantritt ist per 1. September vorgesehen. Wahlvorschläge können bis Montag, 13. Mai, 12 Uhr, eingereicht werden.

Am Donnerstag, 6. Juni, findet in Inwil für den neuen Regierungsrat Peter eine Wahlfeier statt.