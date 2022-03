Fahndungserfolg Mehrere Einbrüche in der Stadt Luzern – Polizei fasst mutmasslichen Täter Ein 30-jähriger Schweizer soll in der Stadt Luzern neun Autos aufgebrochen haben und in zwei Häuser eingestiegen sein. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Die Polizei hat mehrere Einbrüche in der Stadt Luzern geklärt, wie sie mitteilt. Begangen haben soll diese ein 30-jähriger Schweizer im Gebiet Bergstrasse-Brambergstrasse.

Er schlug nach Angaben der Luzerner Polizei bei neun Autos jeweils die Seitenscheiben mit Steinen ein und entwendete Bargeld. Zudem soll er in zwei Häuser eingebrochen sein. Insgesamt habe er 4300 Franken gestohlen, der Schaden beläuft sich auf rund 12'000 Franken.

Die Taten ereigneten sich bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar, wie es in der Mitteilung vom Montag heisst. Dabei habe der Beschuldigte unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Dank Hinweisen von Zeugen konnte die Polizei den Mann kurz nach dem letzten Einbruch in der Stadt Luzern festnehmen. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuss, die Untersuchung läuft noch. (akr)