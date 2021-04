Fahrerflucht Verletzter Mann in Willisau aufgefunden – Polizei sucht Zeugen Am Mittwochabend ist ein Mann in Willisau von einem Fahrzeug touchiert worden. Das Auto ist weitergefahren, ohne sich um ihn zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

(lil) Am Mittwochabend wurde auf der Stockistrasse in Willisau ein verletzter Mann aufgefunden. Das teilt die Luzerner Polizei am Donnerstag mit. Gemäss den Aussagen des Mannes sei er um etwa 20.10 Uhr von einem aus Richtung Willisau kommenden hellgrauen Fahrzeug touchiert worden, welches andere Fahrzeuge gekreuzt habe. Das unbekannte Fahrzeug sei danach weitergefahren, ohne sich um ihn zu kümmern.

Der 31-jährige Rumäne wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die erlittenen Verletzungen dürften eher leicht sein.

Die Luzerner Polizei such nach Personen, welche den Unfall beobachtet haben, Angaben zum Unfallhergang oder den beteiligten Fahrzeugen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 041 248 81 17 zu melden.