Nachhaltigkeit Faire Mode: Ein Info-Parcours quer durch die Stadtluzerner Boutiquen Die Fashion Revolution Week will Konsumentinnen und Konsumenten für fair produzierte Kleider aufklären. Auf dem «Fair Trail» am Samstag wird faires Shopping besonders einfach.

Die Schnitzeljagd «Fair Trail» führt in der Luzerner Altstadt unter anderem durch die Hertensteinstrasse.

Boris Bürgisser

Wie lange tragen Sie eine Hose? Haben Sie auch schon Kleidungsstücke gekauft, aber nie getragen? Sind Ihnen gerechte Arbeitsbedingungen bei der Produktion Ihrer Mode wichtig? Wussten Sie, dass die Herstellung einer einzigen Jeans 8000 Liter Wasser benötigt? Fragen, die immer öfter gestellt werden.

Mit der Fashion Revolution Week sollen Käuferinnen und Käufer für Nachhaltigkeit in der Kleiderherstellung sensibilisiert werden. Entstanden ist die Aktionswoche nach dem Einsturz der achtstöckigen Fabrik Rana Plaza in Bangladesch, der 2013 über 1100 Arbeitenden das Leben kostete und 2500 weitere Personen verletzte. Unter dem Motto «Who made my clothes» finden seither weltweit Aktionswochen statt – seit 2016 auch in der Schweiz und aktuell jetzt in Luzern.

Auf den Spuren nachhaltiger Produktion

So präsentieren bis Ende April Fotografinnen und Fotografen in drei Lokalen der Stadt Luzern ihre Bilder. Das Sujet sind Menschen mit ihren Kleidern. Die Bilder erzählen unsichtbare Geschichten zwischen getragenem Kleidungsstück und der Trägerin oder dem Träger. Ihre Präsentationen sind in den drei Läden «einzigartig», «Früh’ling» und «glore» zu sehen.

Und am Samstag, 24. April, findet von 10 bis 16 Uhr quer durch die Stadt Luzern der «Fair Fashion Trail» statt. Aufgesucht werden 18 Geschäfte, die faire Ware anbieten oder herstellen. Wer am «Fair Fashion Trail» teilnimmt, erhält eine Stadtkarte von Luzern mit den Standorten der 18 Geschäfte. In jedem davon gibt es Infos zum Thema «Faire Mode». Es wird auch informiert, welche Zertifizierungen nachhaltige Mode kennzeichnen, wie Kleider hergestellt werden und was für saubere Alternativen in der Stadt Luzern erhältlich sind.

Hinweis: Übersicht über den Fair Fashion Trail in der Stadt Luzern