Fall Hohenrain: Kantonsgericht ändert Schuldspruch – Kosovare wird zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt

Richter befassen sich erneut mit tödlichem Messerstich in Hohenrain

Wer hat einem Brasilianer in Hohenrain 2009 einen tödlichen Messerstich versetzt? Dieser Frage ist am Mittwoch das Luzerner Kantonsgericht in der Berufungsverhandlung mit drei Beschuldigten nachgegangen. Dabei ging es auch um Haare, Rache und Teletext.