Fall Loredana: Auch mehrere Familienmitglieder sollen das Walliser Ehepaar geschädigt haben Der Fall Loredana zieht weitere Kreise. Nach Angaben von «20 Minuten» haben noch weitere Familienmitglieder der Luzerner Rapperin Geld vom Walliser Ehepaar erhalten. So etwa ein Bruder Loredanas und ein Bruder ihres Ehemann Mozzik.

(zim) Einer von Loredanas Brüdern soll laut «20 Minuten» dem Walliser Ehepaar unter falschem Namen eine Lügengeschichte aufgetischt haben und sich so um 200'000 Franken bereichert haben. Einem anderen Bruder seien 6900 Franken überwiesen worden. Zahlungen von 12'000 Franken seinen an den Bruder von Loredanas Ehemann Mozzik gegangen. Dem Walliser Ehepaar sei gesagt worden, dass dieses Geld dafür eingesetzt werde, dass sie ihr ursprünglich geliehenes Geld wieder zurückerstattet erhielten. Des Weiteren habe auch Loredanas Mutter vom Walliser Ehepaar 3500 Franken erhalten und eine Verwandte der Rapperin habe mit der Kreditkarte des Walliser Ehemannes im Internet Kosmetika in der Höhe von 60 Franken bestellt.

Loredana Zefir selbst wird beschuldigt, das Walliser Ehepaar um 700'000 Franken betrogen zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Sollte sie jedoch rechtsgültig verurteilt werden, droht ihr ein Landesverweis. Dabei hat die in Emmenbrücke aufgewachsene Rapperin mit kosovarischer Staatsbürgerschaft laut «20 Minuten» einst sogar Schweizerin werden wollen. Ende 2013 habe sie in Emmen ein Einbürgerungsgesuch gestellt. Dieses habe sie jedoch wieder zurückgezogen oder aber es sei abgelehnt worden.

Instargam-Post lässt auf Rückkehr in die Schweiz schliessen

Es ist gut möglich, dass Loredana nach ihrem Videodreh im Kosovo wieder zurück in der Schweiz ist. Bilder auf ihrem Instagram-Account, beschriftet mit den vielsagenden Texten «I love you Schweiz» und «Zurück nach Hause», lassen dies zumindest vermuten. A propos Instagram: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben Loredana zumindest diesbezüglich nicht geschadet. Im Gegenteil: Wie die Zahlen auf likeometer.co, auf dem die beliebtesten Influencer weltweit aufgeführt sind, zeigen, ist die Anzahl ihrer Follower in der vergangenen Woche deutlich in die Höhe geschnellt.