«Fall Villiger»: Staatsanwaltschaft Luzern handelte korrekt Der Luzerner Staatsanwaltschaft wurde vorgeworfen, ein strafrechtliches Verfahren gegen den Zuger Regierungsrat zu Unrecht eingestellt zu haben. Eine externe Untersuchung kommt nun allerdings zum gegenteiligen Schluss und stützt damit die Luzerner Staatsanwaltschaft. Yasmin Kunz

Zwei auswärtige Experten untersuchten, ob die Staatsanwaltschaft Luzern den Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger begünstigt hat. Grund für die die externe Untersuchung war eine Anzeige einer Privatperson – einem Mitglied der Sozialdemokratischen Partei.

Die Untersuchung wurde vom ausserordentlichen Staatsanwalt Ulrich Weder und Oberstaatsanwalt Andreas Eckert geführt. Beide stammen aus Zürich.

Nun ist die Untersuchung abgeschlossen. Ulrich Weder teilt in einer Medienmitteilung vom Mittwoch mit, dass die beschuldigten Personen – zwei Luzerner Staatsanwälte – «den ihnen zustehenden Ermessensbereich nicht überschritten haben». Übersetzt heisst das: Es gibt strafrechtlich nichts zu beanstanden, was die Arbeit der Luzerner Staatsanwaltschaft in diesem Fall betrifft.

Das Strafverfahren gegen Regierungsrat Beat Villiger wurde zu Recht eingestellt. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 28. März 2019))

Weder Begünstigung noch Amtsmissbrauch

Hinsichtlich der Verfahrenseinstellung ist also alles rechtens abgelaufen «und der Staatsanwaltschaft Luzern können weder die Tatbestände Begünstigung noch Amtsmissbrauch zur Last gelegt werden». Es «liess sich auch kein Motiv für eine Begünstigung oder einen Amtsmissbrauch ausmachen, zumal beide unabhängig voneinander gehandelt haben», so Weder. Es habe keine Anhaltspunkte für ein abgesprochenes Vorgehen gegeben, um Beat Villiger pflichtwidrig zu begünstigen.

Auch bezüglich Urkundenfälschung handelte die Luzerner Staatsanwaltschaft nicht falsch, hält Weder fest: «Der Kaufvertrag habe die strafrechtlichen Anforderungen an die Beweiseignung nicht erfüllt». Der Vorwurf an Beat Villiger, eine Urkunde gefälscht zu haben, ist damit definitiv vom Tisch.

Kaufvertrag erfüllte Anforderungen einer Urkunde nicht

Ein Blick zurück: Kurz vor den Zuger Regierungsratswahlen vom 7. Oktober berichtete das Onlineportal «Republik» über ein Verfahren, das in Luzern gegen den CVP-Politiker Beat Villiger eröffnet und wieder eingestellt wurde. Mit einer superprovisorischen Verfügung hatte Villiger zuvor versucht, eine Berichterstattung über den an ihn gerichteten Vorwurf der Urkundenfälschung zu verhindern. Justizdirektor Villiger hatte einer Frau, mit der er ein uneheliches Kind hat, 2017 zweimal ein Auto überlassen, das auf ihn eingelöst war. Sie besass jedoch keine Fahrerlaubnis und wurde von der Luzerner Polizei gleich zweimal beim Fahren erwischt.

Daraufhin verlangte die Luzerner SP via Postulat eine externe Untersuchung. Sie vermuteten, dass der Luzerner Staatsanwaltschaft Fehler unterlaufen waren. Das Postulat wurde abgelehnt.

Die externe Untersuchung wurde dann auf anderem Weg erreicht: Eine Privatperson hat wegen Verdacht auf Begünstigung und Amtsmissbrauchs gegen den zuständigen Staatsanwalt und den stellvertretenden Oberstaatsanwalt im «Fall Villiger» Anzeige eingereicht.

Strafverfahren gegen Luzerner Staatsanwälte eingestellt

Zurück zur externen Untersuchung: Man habe die beiden beschuldigten Personen – einen Luzerner Staatsanwalt und einen stellvertretenden Oberstaatsanwalt – und involvierte Polizisten «gründlich einvernommen und die umfassenden Akten gegen Beat Villiger und jene gegen die Fahrzeuglenkerin umfassend geprüft», sagt Weder. Das Strafverfahren gegen die beiden Luzerner Staatsanwälte wurde am 24. April 2019 eingestellt.