Falscher Polizist Die Urner Kantonspolizei schnappte einen «falschen Polizisten» und gibt Tipps zum Schutz vor Telefonbetrügern Im Herbst fiel eine Urnerin auf eine Betrugsmasche herein. Der vermeintliche Polizist konnte verhaftet werden und ist geständig. Die Kantonspolizei Uri gibt nun Hinweise, wie man sich schützen kann.

(se) Am 22. Oktober 2020 erhielt eine Urnerin einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Wie die Kantonspolizei mitteilt, forderte der Betrüger sie auf, einen Geldbetrag im Briefkasten zu deponieren. Anschliessend fuhr er mit einem Auto mit Aargauer Nummernschild vor und holte das Bargeld ab.

Da die Frau vermutete, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, informierte sie die Kantonspolizei Uri. Dadurch konnte der Mann wenig später durch die Kantonspolizei Schwyz auf der Autobahn in Küssnacht gestoppt und festgenommen werden.

Mutmasslich gehörte der türkische Staatsangehörige mit Wohnsitz in einem EU-Land einer kriminellen Gruppierung an. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen der Kantonspolizei Uri wurde festgestellt, dass der Verhaftete auch für Delikte im Kanton Aargau und in Zürich infrage kommt. Über 100'000 Franken soll er so erbeutet haben. Der Beschuldigte war mehrheitlich geständig und hat sich vor der Staatsanwaltschaft Uri zu verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Abklärungen wurde die Ausschaffungshaft eröffnet sowie ein fünfjähriges Einreiseverbot in die Schweiz verhängt.

Empfohlene Massnahmen

Die Kantonspolizei Uri gibt folgende Tipps, um sich vor Telefonbetrügern zu schützen: