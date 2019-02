Familienunternehmen Casagrande will mit mehr Luxus punkten Das Luzerner Familienunternehmen Casagrande expandiert mit einem sechsten Geschäft weiter. Am Grendel 19 sollen aber nebst Uhren, Souvenirs und Schmuck auch edle Accessoires verkauft werden.

Sandra Monika Ziegler

Am Grendel 19 entsteht die sechste Filiale der Souvenir-Kette Casagrande. (Bild: Roman Hodel (Luzern, 1. Februar 2019))



Am Grendel 19, nahe des Schwanenplatzes in der Luzerner Altstadt, wird demnächst ein weiterer Souvenirladen des Familienunternehmens Casagrande eröffnet. Es befindet sich vis-à-vis dem bestehenden Casagrande-Geschäft am Grendel. Auf der Holzabsperrung steht in grossen Lettern «Casagrande Lifestyle».

Im neuen Laden wird sich nicht nur die Innenausstattung, sondern auch das Sortiment von den anderen Casagrande-Filialen unterscheiden. Das verrät auf Nachfrage Fabrice Casagrande. Er vertritt die dritte Generation der Inhaberfamilie.

500 Quadratmeter auf zwei Etagen

«Das Luxus Lifestyle Projekt sieht vor, Uhren, Accessoires in Leder, Reisegepäck, Brillen und auch Kosmetik in einer luxuriösen Atmosphäre anzubieten», so Casagrande. Um welche Marken es sich handelt, will er noch nicht verraten. Im Sommer 2018 teilte das Unternehmen mit, bereits Anfang Februar 2019 am neuen Standort eröffnen zu wollen. Der Eröffnungstermin verschiebt sich nun aber auf Ostern. «Das Ladenkonzept und die Bauvorschriften erforderten umfassende Umbauarbeiten, das dauerte länger als gedacht», erklärt Casagrande.

«Jetzt arbeiten alle mit Hochdruck, so dass wir den Laden spätestens am 1. Mai eröffnen können.» Das neue Lokal am Grendel 19 umfasst rund 500 Quadratmeter Fläche auf zwei Etagen. Da die Souvenir-Ladenkette vorwiegend Touristen anspreche, werde das neue Geschäft – wie die anderen Filialen auch – an sieben Tagen die Woche geöffnet sein, so Casagrande weiter. Er fügt an: «Am Grendel 19 werden an die fünfzehn Vollzeitstellen geschaffen.»

Das 1948 gegründete Familienunternehmen hat in Luzern bereits fünf Standorte. Zuletzt übernahm Casagrande beim Löwendenkmal das Souvenirgeschäft Schmid-Linder. Weitere Casagrande-Filialen befinden sich am Schwanenplatz und an der Kapellgasse. Dazu kommt der bestehende Laden am Grendel.

Mit seinen 11 Quadratmetern ist der Souvenirkiosk am Schwanenplatz die kleinste Filiale der Kette. Nachdem das Haus 2013 verkauft wurde, kündigte der Hauseigentümer wegen Eigenbedarf dem Souvenirkiosk und dem ebenfalls dort eingemieteten Bekleidungsladen Relax. Während Relax einen neuen Standort an der Hertensteinstrasse fand, kämpfte Casagrande für den Verbleib am Schwanenplatz. Mit Erfolg. Doch Ende diesen September sei mit dem Souvenirkiosk endgültig Schluss, sagt Casagrande: «Wir haben uns mit der Eigentümerin darauf einigen können.»