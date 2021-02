Fasnacht 2021 So begeht Zunftmeister Rolf Birchler die Wey-Tagwache in Zeiten von Corona Vor einem Jahr versammelten sich in der Stadt Luzern rund 3000 Personen für die Wey-Tagwache. Dieses Jahr läutete Wey-Zunftmeister Rolf Birchler seinen Ehrentag vor dem eigenen Haus ein.

Wegen der Coronapandemie läuft an der Fasnacht 2021 kaum etwas, wie es sollte. Auch die traditionelle Wey-Tagwache am Güdismontag, bei der normalerweise Tausende Zuschauer zugegen sind, musste abgesagt werden. «Mein Herz schmerzt natürlich, weil wir keine richtige Tagwache mit dem Volk durchführen konnten», so Zunftmeister Rolf Birchler gegenüber Pilatus Today. Dennoch finde die Fasnacht 2021 statt – einfach anders: «Meine Grosskinder haben sich verkleidet und einen kleinen Umzug gemacht, danach gab es natürlich noch eine Orangenschlacht.»



Auch der Wey-Umzug am Nachmittag fiel aus. Trotzdem wolle man ein Zeichen setzen, so Zunftmeister Rolf Birchler gegenüber Pilatus Today weiter: «Wir haben einen Oldtimer-Lastwagen. Dieser wird mit unserem Frosch etwas in der Stadt herumkurven.» Und das sah dann so aus:

Und anstelle des Kleinformationenfestivals im Hotel Schweizerhof und der Strassenfasnacht geniesse die Zunft am Abend ein «Zoom-Fondue», dieses wolle man um 19 Uhr online gemeinsam geniessen.