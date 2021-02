D`Chile im Shut-down-Modus

Veli sägid s`letschte Johr, das seg de Horror gsi. Läri Beize, verlassni Stadie, wenn isch ächt das verbi. Nor d`Chele meint, d‘ Beschränkige, die sigi no ganz toll. Set de 50er Gränze isch die Hötte weder voll! Öb met em Finger of de Stirn oder met em Börschteli sprötze. S` Wiehwasser cha – das wössid mer - dech vor mängem Liide schötze. Nor gäge Corona höufts no ned, das hemmer jetzte gmerkt. Dass` könftigt werkt, so hemmer`s jetzt mit Spiritus verstärkt. Am Sonntig Morge früh, zwägmache ond sech i d`Chele quäle. Nei, höt chasch di bequemer per Internet iwähle. Im Pischema us em KG oder us em Riseup singe. Ond zor Gabebereitig es Gipfeli as Bett go bringe. Bi de Wandlig, bequem vom Kafi öberego zom Wi, so schön cha - per Livestream – e katholischi Mäss jo si. Ned nor im Altersheim chasch s’Gscheh i de Chele verfouge, d’Quote vo de Gottesdienscht dued Netflix Zueschauer roube.

Segensvers

Virus, Spiritus, Sanctus, Amen, das wärs denn weder mol gsi. Hesch gmerkt, jetz god das Johr ned ganz ohni Fasnachtsgnoss verbii. Wer weiss, vellecht esch d Chele einisch s Modärnschte, wos no ged: Wenn alles andere onder god, nemmt d Arche Noah dech met!