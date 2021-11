Fasnacht 2022 Lozärner Fasnachtskomitee: «Wir führen die Umzüge in gewohntem Rahmen durch» Das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) bekräftigt anlässlich der Plaketten-Präsentation die Durchführung der Umzüge nächstes Jahr. Für Umzugsteilnehmende gilt 3G, für Zuschauende nicht.

Es wird eine Fasnacht geben, nur die Modalitäten sind noch nicht ganz klar. So liessen sich Ende September die grossen Stadtluzerner Fasnachtsorganisationen verlauten. Nun bekräftigt das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) anlässlich der Plaketten-Präsentation vom Samstag: «Wir planen die Fasnachtsumzüge 2022 vom Schmudo und Güdismontag wie gewohnt.» Einzig die Umzugsteilnehmenden müssen sich an die 3G-Zertifikatspflicht halten, die Zuschauenden nicht.

Endlich soll's wieder eine richtige Fasnacht geben: Die Wäsmali-Chatze mit dem Sujet Märtyrer am letzten Wey-Umzug. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2020)

Als Hauptgrund für die Zuversicht gibt das LFK in einer Mitteilung an, dass sich zwischenzeitlich ein grosser Teil der Fasnachtsgruppierungen wie Guuggemusigen und Wagenbaugruppen ebenfalls einer 3G-Zertifikatspflicht unterstellen, um gemäss den aktuellen Covid-Verordnungen proben und basteln zu können. Das LFK hatte bereits Ende September verkündet, sämtliche internen und externen Anlässe mit 3G durchzuführen. Weitere Details zu den Umzügen will das LFK Ende November bekanntgeben. Beide Umzüge sind bewilligungspflichtig. Darüber entscheiden die Stadt respektive der Kanton Luzern aufgrund der epidemiologischen Lage voraussichtlich im Januar.

Positives Signal vom obersten Schweizer Gesundheitsdirektor

Grund zur Hoffnung besteht auf alle Fälle - das zeigt auch ein Blick in die andere grosse Schweizer Fasnachtshochburg. So sagte der Stadtbasler Gesundheitsdirektor und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz Lukas Engelberger (Die Mitte) am Samstag zur BZ Basel: «Ich bin überzeugt: Es wird eine Fasnacht geben, aber es ist verfrüht, zu einzelnen Formaten bereits Aussagen zu machen.»

Unter welchen Bedingungen in Luzern der Fasnachtsmäärt sowie die Usgüüglete stattfinden, werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Neue Plakette stammt von Künstler Robi Najer - zum sechsten Mal

Immerhin herrschte am Samstag zum ersten Mal nach eineinhalb Jahren wieder etwas Fasnachtsstimmung in der Innenstadt: Das LFK zog am Nachmittag, begleitet von Guuggenmusigen, vom Schweizerhof zum Casino. Dort präsentierte es die neue Plakettenkollektion für die Fasnacht 2022. Sie steht unter dem Motto «Tschüss 21, Hallo 22» und wurde entworfen vom Luzerner Künstler Robi Najer, der den Plaketten-Wettbewerb bereits zum 6. Mal gewonnen hat.

Das Sujet hat unweigerlich einen Zusammenhang mit der Pandemie. Denn normalerweise beginnt die kreative Suche nach Themen unmittelbar nach der Fasnacht. Die «Nicht-Fasnacht» 2021 stellte nun eine besondere Herausforderung dar, vor allem die Auseinandersetzung, «ob dieses leidige Corona-Thema überhaupt aufgegriffen werden soll», wie das LFK schreibt. Ein fertiger Entwurf, mit einem «Kübel voller Corona-Plunder, den ein grimmig dreinschauender Fasnächtler symbolisch ins Feuer wirft», sei vom Plakettenkünstler wieder verworfen worden. Lieber schaue man vorwärts.

Und so ziert nun die Plakette ein abgerissenes Kalenderblatt 21 mit zwei sich herzenden Fasnächtlern, welche die so vermisste Fröhlichkeit und Ausgelassenheit an der Fasnacht 2022 wieder geniessen können. Die Kupfer- und Silberplaketten und Pins werden an ausgewählten Samstagen im Januar und Februar 2022 von den blau gewandeten Verkäuferinnen und Verkäufern auf der Strasse verkauft. Die Plaketten und Pin in Gold können hier bestellt werden.

Lozärner-Fasnachts-App löst Umzugsbooklet ab

Eine weitere Neuerung kündigt das LFK mit der Lancierung einer neuen App für Fasnächtlerinnen und Fasnächtler an. Ab Mitte Dezember werden auf dieser interaktiven Plattform sämtliche Anlässe und Events von und für Fasnächtler aufgeschaltet. So werden die Besucher der Fasnachtsumzüge die Möglichkeit haben, Informationen über die Umzugsteilnehmenden direkt auf ihr Handy zu laden. Das Lozärner Fasnachts-App wird das bisherige Umzugsbooklet ersetzen.