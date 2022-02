Platzkonzerte statt Umzug An der Fasnacht in Adligenswil wurde um die Wette gerätscht Die Stimmung an der Adligenswiler Rätschefasnacht ist locker und froh. Spürbar ist die Erleichterung darüber, dass Fasnacht wieder möglich ist.

Die Adligenswiler Rätschefasnacht hat in kleinerem Rahmen, ohne Umzug, stattgefunden. Bild: Patrick Hürlimann (Adligenswil, 19. Februar 2022)

«Schön, dass die Corona-Massnahmen aufgehoben sind. Toll, dass man sich endlich wieder unbeschwert treffen kann.» Das sind die meistgehörten Sätze an der Adligenswiler Rätschefasnacht am Samstag. Auf dem Dorfschulhausplatz hat sich schon um die Mittagszeit recht viel Fasnachtsvolk versammelt, darunter viele Jugendliche mit Schminke im Gesicht, Flowerpower-Gwändli, lustigem Kopfschmuck. Auch ein kleiner Darth Vader schlängelt sich durch die Menge.

Am Samstag, 19. Februar, wurde in Adligenswil die Rätschefasnacht gefeiert. Bild: Patrick Hürlimann (Adligenswil, 19. Februar 2022)

Die Fasnachtsgesellschaft «Adliger Rätsche» hat den gewohnten Umzug pandemiebedingt frühzeitig abgesagt. «Wir haben nach dem Bundesratsentscheid von letzter Woche zwar überlegt, ob wir doch noch einen kleinen Umzug auf die Beine stellen können», sagt Rätsche-Vizepräsident Roger Rölli. «Aber so kurzfristig war es einfach nicht mehr möglich.»

Die Feier beschränkte sich auf den Dorfschulhausplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Adligenswil, 19. Februar 2022)

So beschränkt man sich auf das bunte Treiben auf dem Schulhausplatz. Diverse Guuggenmusigen, etwa die Höhläguugger Vitznau oder die Näbelhüüler Äbike, treten auf. Dazu gibts Rätsche-Wurst und Fröschli (Tee mit grünem Wodka).

Kinder wie auch Erwachsene erfreuten sich an dem bunten Treiben. Bild: Patrick Hürlimann (Adligenswil, 19. Februar 2022)

Eine wunderschöne Begegnung

Mittendrin taucht plötzlich ein waschechter Basler Waggis auf, in typischer Larve mit Stupsnase und grossem Haarbusch. Er ist mit einem kleinen Arsenal selber gebastelter Rätsche an die Adligenswiler Rätsche-Fasnacht angereist. Was für ein tolles Sujet! Da wird dann richtig um die Wette gerätscht. Die Adligenswiler Rätsche, nomen est omen, sind mit ihrer Riesenrätsche lauter, der Waggis dafür subtiler. Eine wunderschöne Begegnung, wie man sie wohl nur an der Fasnacht erlebt.